Газманов остался дома, а Гришковец отправился в тур, несмотря на коронавирус

В Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса ожидаемо отменили все массовые мероприятия, поэтому люди все чаще остаются дома. Крупные концертные площадки объявили об отмене огромного количества гастролей, намеченных на март-апрель. Так, не состоятся выступления Юры Шатунова, «Машины Времени», «Эпидемии». Перенесены творческий вечер Леонида Парфенова, «Дискотека СССР» - в последнем концерте главной звездой должна была стать наша землячка Лада Дэнс. Увы, ее бессмертный хит «Регги в ночи» поклонники теперь смогут услышать не раньше 30 июля.

Еще один наш земляк - Олег Газманов вынужденно отменил свое шоу в Санкт-Петербурге и весь тур по Свердловской области. Но оставшись дома, артист не унывает.

«Зато есть время пообщаться с семьей, подумать о жизни, о вечном. «Досочинить» новые песни и стихи. Сбегать за туалетной бумагой, купить тонну гречки», - пишет Олег Газманов на своей странице в инстаграме.

Единственным, кто словно бунтует против нового уклада жизни и не желает соглашаться с правилами существования в условиях пандемии, остается писатель и драматург Евгений Гришковец. Он выступил с неожиданным заявлением и обратился к поклонникам из тех городов, где его спектакли и концерты в марте и апреле отменили, перенеся на неопределенный срок. Мол, он все равно собирается там побывать, во что бы то ни стало.

- Меня ждут зрители в Волгограде, Ростове, Краснодаре, Сочи, Симферополе и Севастополе (встреча с поклонниками в Ростове уже состоялась - на крыльце театра - Ред.), - объясняет Гришковец. - Концертов и спектаклей в назначенные даты не будет, но сам я во все эти города приеду. Я это для себя решил. Зачем? Почему? А просто чувствую в этом свою человеческую и профессиональную необходимость. Даже если сто раз по телевизору, по радио и в сети сообщить, что спектакль перенесен, все равно найдутся люди, купившие билеты. Те, кто в театр или концертный зал обязательно придет.

«А так представьте себе: люди придут, дверь, конечно, закрыта, но перед дверью стоит тот самый артист, на которого они покупали билеты, то есть, стою я… И зрители тогда непременно поймут, что и они, и я в одинаково печальном положении, что мы все вместе пострадали от принятых в связи с пандемией мер, - пишет драматург в своем интернет-дневнике. - Спектакль, конечно, я пришедшим не сыграю, но, по крайней мере, свое почтение выразить смогу, настроение чуть-чуть подниму, смогу убедить их в полном своем к ним уважении и лично пообещаю, что снова приеду».

Гришковец обещает ровно за полчаса до начала своих отмененных спектаклей и концертов стоять у входа и ждать зрителей. Советует принести диски и книги для автографов.

«Обниматься, целоваться не будем из соображений предосторожности. В свою очередь, уверяю, что я здоров, с людьми, прибывшими из-за границы, в последние два месяца не контактировал, сам был за границей последний раз 14 января в Таллине, где к тому моменту о коронавирусе никто даже не думал», - добавляет Евгений и вспоминает, что у него уже был подобный опыт. В разгар эпидемии свиного гриппа он приезжал в Киев и общался со зрителями.

«Я впервые вышел на профессиональную сцену 24 марта 2000 года, и с тех пор ни разу не отменял гастроли, что бы ни происходило. Вот и сейчас просто не могу себе позволить не приехать к своим зрителям», - заключает автор.