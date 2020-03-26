В Калининграде председатель ТСЖ заказал убийство беспокойного пенсионера

В Калининграде сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Московскому району города совместно с коллегами из Управления угрозыска регионального УМВД России предотвратили заказное убийство.

Всему виной стал непреходящий со времен Воланда и кота Бегемота квартирный вопрос. Председатель одного из товариществ собственников жилья давно точил зуб на 72-летнего горожанина, проживавшего на контролируемой выборным гражданином территории. Въедливый пенсионер повадился тщательно отслеживать работу «занятОго» человека и строчить на него жалобы в различные инстанции. В конце концов, терпение председателя лопнуло, и он решил задействовать принцип «нет человека – нет проблемы». Подыскал «на раёне» ранее судимого мужика и предложил ему мокрую, но доходную работенку. Потенциальный киллер запросил 120 тысяч рублей, последовал отчаянный торг, и в итоге заказчику убийства удалось снизить цену до 100 «косарей».

Исполнитель как раз обдумывал, как ему половчее приступить к делу, когда в дверь его квартиры позвонили. На пороге стояли «московские» опера, которые получили оперативную информацию о том, что на их «земле» кто-то активно подыскивает способного (на все) индивидуума. После короткого, но доходчивого разговора уголовник предпочел объявить о безоговорочном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Поэтому следующей частью «марлезонского балета» стал оперативный эксперимент. Якобы задушенного неизвестным убийцей пенсионера на глазах как обычно полировавших платьями приподъездную лавочку местных бабок вынесли вперед ногами из дома. Сотрудницы «информагентсва ОБС», конечно, не знали, что в мешке для трупов находился оперативник, старавшийся дышать хотя бы через раз. А их «убиенный» сосед пребывает в надежном месте под охраной закона.

Удовлетворенный дошедшими до него слухами о зверской расправе с правдоискателем председатель ТСЖ отслюнявил явившемуся за расчетом киллеру купюры и отправился домой – отмечать начало беззаботной жизни. Как и несостоявшийся киллер несколько ранее, ничего не подозревая открыл дверь на звонок и… тут же на его руках защелкнулись наручники.

- В настоящее время полицейские оказывают оперативное сопровождение расследованию уголовного дела, возбужденного региональным Следственным управлением СКР по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 30 и пункту «з» части второй статьи 105 УК РФ («Приготовление к организации убийства по найму». – Ред.). Жизни потерпевшего ничего не угрожает, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За подобные деяния действующее законодательство предусматривает небо в клетку на срок до 20 лет, а то и пожизненное заключение. Думается, с учетом возраста подозреваемого – 63 года, ему, в общем, без разницы.

- Вину в совершении указанного преступления он не признал, - сообщили в областном СУ СКР. - Судом Московского района удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в следственный изолятор.

Но пресловутым бабушкам у подъезда пришлось пережить повторный шок, когда пенсионер, которому они уже собирали деньги на траурный венок, вдруг вернулся целым и невредимым. Собственноручно сорвав казенную бумажку с опечатанной двери в свою квартиру.