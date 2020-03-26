2020-03-26T18:59:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 26 марта 2020 года: сын заразил отца, новые фейки и ограничение доступа в МФЦ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Калининграде на вечер 26 марта 2020 года
Кирилл Алексеев
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В Калининградской области под наблюдением врачей остается 1471 пациент.В Калининградской области под наблюдением врачей остается 1471 пациент.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 26 марта, новых заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области не прибавилось, и это, безусловно, хорошая новость. Но есть и новость не очень: как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, под наблюдение попал еще 131 человек. Всего же на данный момент под наблюдением врачей остается 1471 пациент, в том числе 22 в специальном учреждении "Паруса надежды" в Светлогорске.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

Таких учреждений, кстати, станет больше. Вчера стало известно, что новый обсерватор для самоизоляции будет открыт на базе социально-оздоровительного центра "Мечта" в Светлогорске. По словам министра по социальной политике Калининградской области Анжелики Майстер, пожилые пациенты центра будут переведены в санаторий "Отрадное" (они, кстати, судя по записям в соцсетях их родственников, переменам в своей жизни не очень рады).

- Фактически пожилые люди будут проходить санаторно-курортное лечение, - пояснила Майстер. - Им обеспечат пятиразовое питание, которое будет доставляться прямо в номера. А оказывать социальные услуги им по-прежнему будет персонал нашего учреждения "Мечта".

"Мечтой" дело не ограничится. Новых пациентов, у которых может оказаться положительный тест на коронавирус, уже ждут в детском оздоровительном лагере "Спутник" в Неманском районе, развернуто несколько десятков койко-мест. Но "Спутник" начнет работать, если эпидемия - не дай Бог - пойдет по неблагоприятному сценарию.

СЫН ЗАРАЗИЛ ОТЦА

Напомним, что на сегодняшний день в Калининградской области зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией (один пациент уже выздоровел и выписан из стационара). Последний случай был зарегистрирован в среду, 25 марта, то есть вчера.

- В среду у нас был выявлен восьмой случай заражения коронавирусной инфекцией, - сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. - Новый заболевший - это мужчина средних лет, это отец 13-летнего мальчика, который был госпитализирован ранее. Они оба выезжали в Австрию, откуда и был завезен в нашу область коронавирус.

По словам Лыскова, заболевание было выявлено уже в условиях стационара после того, как мужчина был изолирован. Состояние пациента не вызывает у медиков опасения. Мужчина находится в инфекционном боксе, где получает все необходимое лечение.

НЕ БОЛЬШЕ 100 ЧЕЛОВЕК

В четверг появилась информация о новом порядке работы МФЦ в Калининграде. По информации городской администрации, в учреждения ограничен доступ: одновременно там могут находиться не более 100 человек, остальным придется ждать своей очереди на улице. В мэрии предупредили, что часы пик в МФЦ - с 11 до 13 часов и с 14 до 16. Поэтому, если планируете свой визит в учреждение, имейте это в виду. И не забудьте, что при входе у вас измерят температуру.

НОВЫЕ ФЕЙКИ

Тем временем, продолжают плодиться фейки, связанные с распространением инфекции. В четверг во многих родительских группах в мессенджерах появилось сообщение, что с 25 марта по 12 апреля в Калининграде будут проходить совместные патрули силовиков. Якобы их задача - вылавливать подростков в торговых центрах, общественном транспорте и даже школах. После этого родителей, мол, ждет суровое денежное наказание.

- Это фейк, - уверенно заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Позднее информацию подтвердили и в УМВД по Калининградской области.

Читайте "Комсомолку" и не верьте слухам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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