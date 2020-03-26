2020-03-26T18:59:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Владельцы аптек: Медицинских масок в Калининграде нет, и поставок пока не ожидается

100 тысяч средств индивидуальной защиты покупатели "размели" за три дня
Ольга Гончарова
Поделиться:
Увы, дефицит масок, видимо, будем испытывать еще долго.Увы, дефицит масок, видимо, будем испытывать еще долго.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В калининградских аптеках больше нет одноразовых медицинских масок и в обозримом будущем, видимо, не намечается. На прошлой неделе мелькнула и тут же пропала надежда: через границу с Литвой в регион прибыла партия в 10 тысяч штук. После растаможки товар сразу поступил в 12 аптек Калининграда.

- Эту партию разобрали за час работы, хотя давали по три штуки в руки, - рассказала «Комсомолке» региональный директор сети «Аптека для бережливых» Светлана Долгова. - В минувший понедельник, 23 марта, из России мы получили новую партию. 100 тысяч масок продали за три дня. Других поступлений масок не ожидается, у наших поставщиков в России товара нет, хотя они отечественного производства. Причины мне неизвестны. Спрос на продукцию был ажиотажный, не думаю, что какие-то предприятия, выпускающие эти средства индивидуальной защиты, остановились.

Напомним, регулярных поставок медицинских масок в регион не было с 1 февраля. Остатки были проданы к концу прошлого месяца. Цена за штуку от 3-7 рублей, взлетела в разы. Последнюю партию продавали по 25 рублей за маску, при закупочной стоимости 23 рубля.

Кроме того, аптеки региона по-прежнему испытывают дефицит средств для дезинфекции. С прилавков просто в миг улетает дешевый хлоргексидин, он используется для обработки, обеззараживания от микробов рук и предметов, дверных ручек и прочая, а также при инфекциях горла. Есть более дорогие препараты миромистин, антисептики на основе гидрохлорида. Обнадеживает, что миромистина должно хватить на всех, ведь в Калининградской области его производит местная фабрика.

Дмитрий Яговдик давно работает на аптечном рынке региона, сейчас одна из его компаний занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией:

- Масок действительно нет. На легальных рынках отсутствует этот товар. Предложения поступают от каких-то непонятных людей. Они хотят продать товар за наличные деньги и, видимо, обеспечить себе и родне безбедную жизнь. Мы с такими каналами не работаем и поэтому купить ничего не можем. Несколько дней назад государство предложило купить маски оптом в регион по цене 36 рублей за штуку без учета стоимости доставки и логистики внутри области. Продавец – единый поставщик масок для всех лечебных и аптечных учреждений страны - группа компаний «Дельрус». Но оказалось, что товар не имеет регистрационных знаков и не может продаваться в аптеках.

Одна из причин нынешнего лекарственного ажиотажа, по словам Яговдика, еще и в том, что все аптеки страны крупнейшие оптовики, так называемые «националы», перевели на предоплату. У оптовиков долларовые контракты с заграницей, а многие субстанции для производства, а также лекарства закупаются за рубежом за валюту. Вот и "схлопнулся" рынок: рост цен на сырье, на выпуск готовой продукции плюс огромнейший спрос населения из-за коронавирусной пандемии.

В региональном Росздравнадзоре оперативно получить комментарий о причинах дефицита медицинских масок не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
27 калининградских НКО получили гранты на 10 млн рублей
Запрет на прогулки детей без родителей в торговых центрах оказался фейком
Власти сообщили, какие профессии сейчас востребованы в Калининградской области
Калининградская полиция выявила 10 нарушителей режима самоизоляции
Калининградский перевозчик: На всех погранпереходах в Европе введен пограничный контроль
В Калининграде женщина сломала руки и ноги при падении на тротуаре на ул. Челнокова
В Калининграде протоколы за нарушение правил парковки будут составлять на штрафстоянке
Соучредитель сети "SPAR-Калининград": Пока у нас сохраняется нормальный транзит с Россией, пустых полок не будет
В Калининграде ограничили доступ в МФЦ на площади Победы
Калининградец избил до смерти оскорбившего его незнакомца
Аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание полетов
За неделю в Калининградской области выявили 37 нарушений правил рыболовства
В Калининградской области 33 инвестпроекта претендуют на льготные займы по 1%
В Калининградской области сгорело уже больше 170 га травы в полях
В Немане арестовали мужчину, который убил и расчленил знакомого
В поселке Нивенское под Багратионовском уложили первые 8 км нового водопровода
В Калининграде капитально отремонтируют дом у синагоги
В Литве 290 человек заразились коронавирусом
Калининградцам продлили транзит для возвращения домой через Литву
В Светлогорске от коронавируса начали обрабатывать канатную дорогу
В Калининграде за сутки взяли под наблюдение из-за коронавируса более 130 человек
В Калининграде военные построят модульный инфекционный центр
Двое калининградцев попались на краже одежды из магазина на Московском проспекте
В Балтийске на злостного алиментщика завели уголовное дело
В Черняховске по горячим следам задержали грабителя-рецидивиста
Стоп коронавирус: Евгений Гришковец порадовал поклонников новым образом