Владельцы аптек: Медицинских масок в Калининграде нет, и поставок пока не ожидается

В калининградских аптеках больше нет одноразовых медицинских масок и в обозримом будущем, видимо, не намечается. На прошлой неделе мелькнула и тут же пропала надежда: через границу с Литвой в регион прибыла партия в 10 тысяч штук. После растаможки товар сразу поступил в 12 аптек Калининграда.

- Эту партию разобрали за час работы, хотя давали по три штуки в руки, - рассказала «Комсомолке» региональный директор сети «Аптека для бережливых» Светлана Долгова. - В минувший понедельник, 23 марта, из России мы получили новую партию. 100 тысяч масок продали за три дня. Других поступлений масок не ожидается, у наших поставщиков в России товара нет, хотя они отечественного производства. Причины мне неизвестны. Спрос на продукцию был ажиотажный, не думаю, что какие-то предприятия, выпускающие эти средства индивидуальной защиты, остановились.

Напомним, регулярных поставок медицинских масок в регион не было с 1 февраля. Остатки были проданы к концу прошлого месяца. Цена за штуку от 3-7 рублей, взлетела в разы. Последнюю партию продавали по 25 рублей за маску, при закупочной стоимости 23 рубля.

Кроме того, аптеки региона по-прежнему испытывают дефицит средств для дезинфекции. С прилавков просто в миг улетает дешевый хлоргексидин, он используется для обработки, обеззараживания от микробов рук и предметов, дверных ручек и прочая, а также при инфекциях горла. Есть более дорогие препараты миромистин, антисептики на основе гидрохлорида. Обнадеживает, что миромистина должно хватить на всех, ведь в Калининградской области его производит местная фабрика.

Дмитрий Яговдик давно работает на аптечном рынке региона, сейчас одна из его компаний занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией:

- Масок действительно нет. На легальных рынках отсутствует этот товар. Предложения поступают от каких-то непонятных людей. Они хотят продать товар за наличные деньги и, видимо, обеспечить себе и родне безбедную жизнь. Мы с такими каналами не работаем и поэтому купить ничего не можем. Несколько дней назад государство предложило купить маски оптом в регион по цене 36 рублей за штуку без учета стоимости доставки и логистики внутри области. Продавец – единый поставщик масок для всех лечебных и аптечных учреждений страны - группа компаний «Дельрус». Но оказалось, что товар не имеет регистрационных знаков и не может продаваться в аптеках.

Одна из причин нынешнего лекарственного ажиотажа, по словам Яговдика, еще и в том, что все аптеки страны крупнейшие оптовики, так называемые «националы», перевели на предоплату. У оптовиков долларовые контракты с заграницей, а многие субстанции для производства, а также лекарства закупаются за рубежом за валюту. Вот и "схлопнулся" рынок: рост цен на сырье, на выпуск готовой продукции плюс огромнейший спрос населения из-за коронавирусной пандемии.

В региональном Росздравнадзоре оперативно получить комментарий о причинах дефицита медицинских масок не удалось.