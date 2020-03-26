Из аптек Калининграда пропали не только макси, но и парацетамол

Еще на прошлой неделе стали появляться жалобы от калининградцев на отсутствие в аптеках привычного, дешевого и популярного парацетамола.

- Ушла на больничный с ОРВИ, - рассказала моя студенческая подруга, воспитатель детского сада. – Решила запастись парацетамолом, обошли с мужем несколько аптек в районе Нарвской, нигде нет.

Спустя пару дней еще одна приятельница, поддавшись панике в соцсетях, решила всех обхитрить и сделать запас того же препарата.

- Побывала в трех аптеках на Клинической – нигде нет этих «копеечных» таблеток, удивлялась горожанка. - А чем же сбивать температуру, если что? Парацетамолом всегда спасаюсь.

Решила приобщиться к опыту знакомых, обошла пять близлежащих аптек в районе Дзержинского. Вывод эксперимента – тот же. Парацетамол мы дружно съели.

Аптекари, видимо, устав отвечать на одни и те же вопросы, на дверях клеят объявления: «Масок нет», «Дезсредств нет».

- А парацетамол? – с надеждой в голосе спрашиваю.

- Давно нет, и когда будет – не знаю, даже не спрашивайте, - ответила девушка.

- А ибупрофен?

- Это есть. Но если вы от коронавируса, то зря вы это делаете. Лечить вас все равно будут в больнице, а чем именно – это ж врач решает индивидуально для каждого пациента.

Эту мысль, кстати, поддержал и развил сотрудник "Скорой помощи" Калининграда, не пожелавший называть свое имя.

- Если допустить, что в вашей домашней аптеке нет ни одной жаропонижающей таблетки, а у вас высокая температура, что вы будете делать? Правильно, в сегодняшних обстоятельствах вызовите "Скорую помощь". Это первое. Второе. Исходя из нынешней ситуации я вообще никому не рекомендую сегодня заниматься самолечением. Заболели – попросите о помощи участкового врача или обращайтесь в скорую. А если говорить о коронавирусе, то это совершенно новое заболевание, сегодня все медики мира борются за жизнь пациентов, и пока нет времени для серьезного анализа, чтобы однозначно ответить на вопрос: чем лечить - парацетамолом или ибупрофеном.

- А чем же руки обрабатывать? – уточнила у опытного медика. - Дезсредств в городе нет, масок нет…

- Сшейте маску из марли, восемь слоев и четыре завязки. Многоразовый вариант. Постирали, погладили, и она снова – ваша защита. А по поводу обработки рук… Сегодня «гуляет» такая шутка, из которой, надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Наступило время, когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение. Берегите себя!

КСТАТИ

Какие препараты, содержащие парацетамол, еще не разобрали в Калининграде:

- АнвиМакс – от 153 рублей (за упаковку).

- Колдрекс – от 224 рублей.

- Терафлю – от 231 рубля.

- Ринзасип – от 205 рублей.

- Солпадеин – от 144 рублей.