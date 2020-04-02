Коронавирус в Калининграде, новости на 2 апреля 2020 года: Семь новых заразившихся, ограничение въезда в город и 8 аппаратов ИВЛ для БСМП

В течение двух суток в Калининградской области не выявляли новые случаи заражения коронавирусом. Однако уже в четверг, 2 апреля, федеральный оперативный штаб огорошил свежими данными – сразу семь новых случаев. И это за одни сутки…

В региональном оперативном штабе сообщили, что один из заболевших, скорее всего, подцепил заразу в Польше, откуда он вернулся некоторое время назад. Сейчас мужчина находится в инфекционной больнице в «стабильном состоянии».

Шестеро других заболевших посещали печально известную вечеринку, который закатил в Калининграде некий высокопоставленный московский гость, который знал о своем заболевании. Однако это не помешало москвичу снять целый ресторан и пригласить несколько десятков человек.

«Трое мужчин и трое женщин средних лет, их состояние медики оценивают как удовлетворительное», - сообщили «Комсомолке» в региональном оперштабе.

Таким образом, сейчас в области официально подтверждено 19 случаев заболевания коронавирусом.

ГИБДД и Росгвардия на въездах в Калининград

Второй день подряд на въездах в Калининград стоят посты ГИБДД, усиленные сотрудниками Росгвардии. Автоинспекторы пока что вежливо интересуются, с какой целью вы едите в областной центр.

«Сотрудники силовых ведомств сверяют у граждан их персональные данные: фамилию, имя, отчество, интересуются куда и зачем они следуют. В случае если выясняется, что жители региона едут по своим личным делам, которые можно отложить на время карантина, то полицейские рекомендуют им воздержаться от поездки и соблюдать требования о самоизоляции, изложенные в постановлении регионального правительства», - рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Также полиция проводит рейды по городским улицам, в первую очередь обращая внимание на скопление людей.

Отметим, что ограничительные меры не касаются поездок на работу, обращений в лечебные учреждения за медицинской помощью, покупке лекарств и оказания помощи пожилым родственникам.

Новые аппараты ИВЛ

Для больницы скорой медицинской помощи в Калининграде закупили 8 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе. Это также позволит увеличить коечный фонд медучреждения.

В штабе отметили также, в регионе продолжается закупка небольшими партиями средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, по мере поступления все они будут распределяться по больницам региона.