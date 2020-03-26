2020-03-26T10:38:05+03:00
Экономика

Как рефинансируют кредиты в банках Калининграда

«Комсомолка» поинтересовалась некоторыми деталями пересмотра условий крупных займов
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Банки Калининграда готовы оказать помощь в рефинансировании самых разных кредитов.Банки Калининграда готовы оказать помощь в рефинансировании самых разных кредитов.
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В каких случаях и кому стоит прислушаться к предложению рефинансировать ипотеку? И может ли человек самостоятельно ответить на эти вопросы? Можно ли рефинансировать другие кредиты - на покупку автомобиля, просто потребительские кредиты? На эти вопросы нам помогли найти ответы наши эксперты.

- Важно понимать, для чего вам необходимо рефинансировать ипотечный кредит, - прокомментировал руководитель Ипотечного центра ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк») в Калининграде Алексей Скульдицкий. - Большинство клиентов обращаются для снижения процентной ставки, что позволяет снизить затраты по выплате процентов банку. Однако обращаются клиенты и для снижения ежемесячного платежа. Путем не только снижения ставки по кредиту, но и увеличения срока кредита. Таких случае мало, но они есть.

Кроме этого, рефинансирование имеет смысл сделать в первой части срока кредитования, - рекомендует эксперт. - Большинство банков выдают ипотеку с аннуитетной схемой оплаты, когда сначала выплачивается в основном проценты, а потом тело кредита. Получается, чем дольше платишь кредит, тем меньше будет экономия на переплате по процентам. Поэтому нужно рассчитывать, покроет ли разница по переплате по кредиту расходы по оформлению новой ипотеки. Если вы не можете определиться, нужно вам это или нет, воспользуйтесь ипотечным калькулятором или обратитесь к сотрудникам Ипотечного центра нашего банка за консультацией.

Рефинансировать можно не только ипотечный кредит, но и другие виды кредитования.

- В Энерготрансбанке (КБ «Энерготрансбанк» (АО)) можно оформить рефинансирование потребительских кредитов, автокредитов, лимитов по кредитной карте в рублях, а теперь - и ипотеки, - рассказала заместитель начальника департамента - начальник управления кредитования физических лиц банка Алла Скидан. - Можно рефинансировать сразу до 5 кредитов на общую сумму от 30 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Действуют всего две ставки: 13% годовых для тех, кто получает заработную плату на карту Энерготрансбанка, и сотрудников бюджетных организаций, и 14% - для остальных заемщиков. Мы не требуем страхования жизни и здоровья, поэтому ставки прозрачные и окончательные. Важно, что вы сможете погашать кредит досрочно, как частями, так и полностью, без штрафов и комиссий.

В банке также отметили, что при рефинансировании ипотеки минимальная сумма - 500 тысяч рублей, максимальная сумма равна размеру полной задолженности по ипотечному кредиту.

- Процентная ставка - от 8,5% годовых для тех, кто получает заработную плату на карту Энерготрансбанка, и сотрудников бюджетных организаций, при этом страхование жизни и здоровья заемщика добровольное, - уточнила Алла Скидан.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По сообщениям федеральных СМИ, крупнейшие банки страны готовы предоставить отсрочку по кредитам клиентам, которые попали в тяжелую ситуацию из-за распространения коронавируса. Эту возможность уже прорабатывает ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Решения по каждому клиенту принимаются индивидуально. Одним предоставляются трехмесячные каникулы, другим - отмена штрафов за несвоевременную оплату и так далее. Пакет мер прорабатывается, держите руку на пульсе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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