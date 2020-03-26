Клиенты банка «Открытие» в Петербурге за день подали заявок на каникулы по кредитам на полмиллиарда рублей

«Программа кредитных каникул, о которой наш банк объявил вчера утром, буквально с первых часов работы стала пользоваться огромной популярностью, что наглядно свидетельствует о ее крайней востребованности, - говорит заместитель управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Надежда Ледовская. – Меньше чем за сутки с начала ее объявления мы уже получили документально оформленных заявок об отсрочке ежемесячных платежей на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. Они соответствуют условиям программы, поэтому уже в самое ближайшее время банк примет необходимые решения для юридического оформления каникул. И судя по числу устных консультаций, которые мы даем своим клиентам, объем заявок и принятых положительных решений будет расти и дальше. В целом, по предварительным подсчетам, под условия программы банка в Петербурге подпадают клиенты с совокупным объемом кредитных обязательств свыше 3 млрд рублей. Уверена, что с аналогичными инициативами в ближайшее время выступят и другие крупные банки, работающие в сфере обслуживания малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. И общий объем кредитов, по которым субъекты малого и среднего бизнеса Петербурга получат отсрочку по ежемесячным платежам, уже в апреле будет исчисляться десятками миллиардов рублей».

Напомним, что вчера утром ПАО Банк «ФК Открытие» объявил о запуске с 25 марта программы по предоставлению трехмесячной отсрочки по ежемесячным кредитным платежам для компаний малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавшим от развития эпидемии коронавируса. Меры поддержки распространяется на кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства.

Банк предлагает клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на 3 месяца без проведения финансового анализа деятельности. Для оформления отсрочки клиентам достаточно обратиться к персональному менеджеру или в телефонную службу поддержки банка «Открытие».