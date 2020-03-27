2020-03-27T09:35:25+03:00
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Нерабочая неделя в Калининграде с 28 марта по 5 апреля 2020: в детсадах будут работать дежурные группы, учителям школ сохранят зарплату

В правительстве рассказали, как будет организован образовательный процесс в школах и детских садах в связи с внеплановыми "каникулами" из-за коронавируса [список полезных телефонов]
Надежда Ржевская
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Прием детей в дежурные группы детсадов будет осуществляться в соответствии со всеми санитарными нормами.Прием детей в дежурные группы детсадов будет осуществляться в соответствии со всеми санитарными нормами.Фото: Александр Подгорчук
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Сначала о самом важном. Поскольку период с 30 марта по 3 апреля объявлены в России нерабочими, в школах Калининградской области на неделю продлеваются каникулы. На выходные также уходят детские сады, учреждения дополнительного, среднего профессионального образования и вузы.

О ДЕТСКИХ САДАХ

Для дошкольников, чьи родители в этот период выйдут на работу, при необходимости будут созданы малокомплектные дежурные группы. Для этого министерство образования региона рекомендовало муниципальным органам управления образованием провести опрос среди родителей, чтобы определить потребность в таких группах. Прием детей будет осуществляться в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров».

О ЗАРПЛАТАХ ПЕДАГОГОВ

- Хотелось бы успокоить работников системы образования: заработная плата и все социальные выплаты за это время будут сохранены в полном объеме, - подчеркнула министр образования Светлана Трусенева. - Кроме того, родителей очень волнует вопрос платы за детский сад. Для тех детей, которые будут посещать дошкольные учреждения в нерабочую неделю, стоимость услуг сохранится в том же объеме. Для тех, кто останется дома, учреждения обеспечат необходимый вычет по количеству пропущенных дней.

О ШКОЛАХ И ЭКЗАМЕНАХ

С 6 апреля все образовательные учреждения Калинингарсдкой области вернутся в режим дистанционного обучения до особого распоряжения.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году до 25 мая и разрешила школам самостоятельно определять их график. В этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов, которые автоматически формируются из банка заданий ВПР, поэтому принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию работ. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ.

Даты проведения ВПР в восьмых классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки – с 14 апреля по 14 мая. Школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет.

Сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода перенесены, они смогут сдать экзамены в основной период.

Перенесены сроки заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сейчас Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором разрабатывает алгоритм его проведения. Во время олимпиады используют технологические решения, апробированные на ЕГЭ. Калининградскую область будут представлять 39 человек. Свои задания они будут выполнять в регионе.

ВАЖНО!

Работают "горячие линии" для учителей и родителей

В министерстве образования Калининградской области организованы «горячие линии» для учителей и родителей:

- по вопросам дошкольного образования — Олеся Витальевна Нестер, т. 8 (4012) 59-29-68;

- по вопросам общего образования — Ирина Николаевна Позднякова, т. 8 (4012) 59-29-53;

- по вопросам государственной итоговой аттестации — Тамара Зелимхановна Забродина, т. 8 (4012) 59-29-70;

- по вопросам дополнительного и инклюзивного образования — Лариса Юрьевна Барковская, т. 8(4012) 59-29-52;

- по вопросам профессионального образования — Алексей Леонидович Гончаров, т. 8 (4012) 59-29-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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