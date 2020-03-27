В Калининграде дорожают свинина и фермерская индейка

В Калининграде по уже сложившейся кризисной традиции постепенно начали ползти вверх цены на мясо. Пока подорожало не все, но за последнюю неделю заметно изменилась стоимость свинины, а также у части фермеров поднялись ценники на мясо индейки. Вероятно, готовятся к скорым переменам и производители курятины, баранины и говядины.

«ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ»

На Центральном продовольственном рынке свинина подорожала еще в понедельник 23 марта. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили сразу несколько торговцев.

- У нас цена за килограмм свиной туши обычно 205 рублей, а сегодня мясо привезли уже по 220, - говорит продавец Ирина. – Мы платим за разруб еще, после чего каждая часть получает свою цену. Вот этот шейный карбонад, например, по 350 рублей.

Новый ценник, по словам продавцов, снизил продажи. Но еще больше на них повлиял резко упавший трафик на рынке.

- Покупателей практически нет, а из-за высоких цен поставщиков мы работаем себе в убыток, - продолжает продавец Наталья. – Люди привыкли брать по старой цене, поэтому я часто сама делаю скидку и практически ни с чем остаюсь. Торговля точно ничего не накручивает. Ты тут либо с кучей нераспроданного мяса останешься, либо придется продавать с минимальной выгодой.

Что касается говядины, баранины и курицы, то эти виды мяса на рынке пока по прежним ценам.

- Нас обычно за три дня о повышении предупреждают, - говорит продавец из палатки «Балтптицепрома». – Но пока не звонили и не говорили ничего.

Зато некоторые калининградские фермеры уже пересмотрели стоимость части своего ассортимента. Например, фирменные магазины «Балтийской индейки» (крупнейший производитель мяса индейки в регионе) еще пару недель назад продавали филе грудки индейки по 450 рублей, а сейчас уже по 500.

- Цены у нас не росли, - уверяют продавцы. – Все остается по-прежнему, кроме двух позиций - фарша и филе. Да вы лучше в супермаркеты загляните, там тоже все дорожает.

«ЦЕНЫ РАСТУТ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ»

Директор предприятия Константин Ли сообщил «Комсомолке», что цены на индейку действительно растут, но вызвано это сразу несколькими причинами.

- Мы цыплят привозим из-за границы, покупаем их там не за рубли, а за евро, к сожалению. Кроме того, витаминно-минеральный комплекс для птицы также везем из Литвы. Задачи повысить цены нет, однако на это имеются объективные причины.

Кроме того, Константин Ли сообщил, что его компания имеет проблемы со Службой ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области.

- Они требуют сдавать наше мясо в лабораторию для проверки, но не предоставляют основания для этого. А пока проходит лабораторное исследование - это 7 дней - у нас мясо портится. Так было уже неоднократно. Работать стало просто невозможно.

Константин Ли уже написал письма в прокуратуру, губернатору и министру сельского хозяйства, но пока ситуация сне меняется. Независимая лаборатория подтвердила, что мясо безопасно. Однако без документов от ветслужбы торговые сети продукт не берут.

КСТАТИ

«У нас перепроизводство мяса»

Ситуацию с ростом цены на свинину прокомментировал директор «Прибалтийской мясной компании три» Игорь Кузнецов.

- Цена у нас не повышается. Она иногда скачет вверх-вниз на 5 рублей. Но это больше зависит от конъюнктуры рынка. Мяса у нас перепроизводство. Что касается Центрального рынка и скачка на 15 рублей, то они сами, если хотят – поднимают, хотят – опускают цену. Мы мясо продаем по 130 рублей за килограмм на опте, а на рынке вы его видите, наверное, рублей под 350.

- А что может повлиять на рост ценника?

- На сегодняшний день мы зависим только от цен, которые сложились на внутреннем рынке. - Конечно, мясо может подорожать, но только из-за того, что подорожает зерно. Если так произойдет, то цены подрастут на 5-8 рублей. Но я, честно говоря, уверен, что через считанные месяцы доллар вернется к докризисным значениям.