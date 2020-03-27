Зачем пациентов из Центральной клинической больницы Калининграда перевозят в другие медучреждения

В четверг после работы Наталья М. (имя изменено по просьбе рассказчика – Ред.) отправилась проведать пожилого родственника в Центральную городскую клиническую больницу на Летней.

- Отца прооперировали, он, хоть и боец по натуре, но пока ему прописан постельный режим, - рассказала Наталья. – Нужно бывать у него, помогать восстанавливаться. – Подъезжаю к больнице и не могу понять – столько машин, вижу, что идет погрузка людей в больничной одежде в машины. Машины эти уезжают куда-то…

- Прошла в отделение, - продолжает знакомая, - смотрю, моего отца тоже готовят к транспортировке. Куда? Почему? Что такое? Как мне объяснили работники больницы, освобождают места, больницу готовят к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Словом, я поучаствовала в погрузке папы в машину, вещи его собрала. Сказали, что перевозят его в Областную клиническую больницу. И, конечно, тревожимся, потому что неясно, куда его положили, хватает ли в больнице сил, средств, чтобы ухаживать за такими больными? Ведь вход в больницы запрещен.

По словам Натальи, сотрудники больницы признались, что тем санитаркам и медсестрам, кому уже есть 60 лет, настойчиво рекомендуют увольняться, потому что такая категория людей из-за возраста попадает в группу риска, они не могут быть допущены к исполнению своих служебных обязанностей по месту работы.

- Медики возмущаются мол, идея-то здравая, людям жизнь хотят сохранить, но тогда зачем увольнять? – рассказывает собеседница. – Мы же можем быть болезными в других отделениях, в других местах, где требуются руки, знания. А я их спрашиваю, а кто тут будет работать, если люди начнут заболевать коронавирусом? Мне сказали, что якобы студентов медицинского колледжа и института будут привлекать на волонтерских началах.

Как пояснили в правительстве Калининградской области, Центральная городская клиническая больница является резервным пунктом приема больных с коронавирусной инфекций и пневмониями.

- Врачи и пациенты будут переведены в БСМП и Калининградскую областную клиническую больницу в соответствии с маршрутизацией, - заверили в региональном оперативном штабе. - Работа по информированию об этих изменениях проводится в учреждении. После того, как эпидемия пойдет на спад, пациентов вернут в ЦГКБ.

Вместе с тем в настоящее время в регионе сформирован новый перечень медицинских организаций Калининградской области, оказывающих медпомощь при возникновении и распространении новой коронавирусной инфекции. По данным источника «Комсомолки», в этот перечень входят: основная площадка – Калининградская областная инфекционная больница (200 мест), резервными считаются две больницы – Городская больница скорой медицинской помощи (200 мест) и Центральная городская клиническая больница (626 мест). На востоке области к приему пациентов с коронавирусом создаются резервные места на базе Гусевской центральной районной больницы (30 мест).