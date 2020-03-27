«Кучка балаболов из телевизора». Ведущие ток-шоу на НТВ обвинили мэра Янтарного в хайпе на коронавирусе

Мэра Янтарного Алексея Заливатского, закупившего за свой счет медицинские маски и средства дезинфекции для сотрудников администрации, поликлиники и других бюджетных учреждений города, «прополоскали» на ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ. Ведущие Андрей Норкин и Иван Трушкин не только обвинили главу города-курорта в пиаре на эпидемии, но и решили обсудить его манеру общения с горожанами.

- Он рассказал у себя в Инстаграме, что нигде не мог найти маски для общественных нужд, поэтому за свой счет купил маски, - завел дискуссию Трушкин. - Цитата: «у серьезных ребят на Гелике». Мэр подчеркнул, что купил маски на личные средства. По 30 рублей штучка. Для детских садов и МФЦ. И, мол, те самые серьезные ребята сами на него вышли с предложением продать маски и написали ему в личку.

Далее под тревожную музыку была озвучена цитата Заливатского, в которой он сообщил, что в аптеке маски давно уже найти нельзя и что пришлось для приобретения средств индивидуальной защиты встретиться с теневыми торговцами, «забившими стрелу у ФОКа в Светлогорске» и приехавшими туда «на Гелике».

Интересно, что гостей студии возмутил не сам факт скупки масок спекулянтами и не то, что аптеки опустели, и товар, необходимый для сдерживания эпидемии, в них не поступает, а лексика мэра Янтарного.

- Это человек пиарится или как-то пытается поближе побыть к народу на коронавирусной теме? – еще больше разжег аудиторию Трушкин.

- Смущает только лексика. Но это говорит о силе местного самоуправления, во-первых, и его авторитетности, - ответил под хохот студии подмосковный депутат Борис Надеждин. – Мужик молодец, слушайте, добыл деньги там. Вопрос: «Что это были за серьезные ребята на «Гелике», продающие главе города маски?» Я думаю, что это либо вот эти, либо вот эти, - продолжил он, поочередно показывая жестами погоны и сложенную пальцами «козу». - Одно из двух. Я тут вариантов других не вижу.

- Раньше у нас наркотики продавали, а теперь маски! – крикнул кто-то из участников дискуссии.

- Но если серьезно, то он молодец! – добавил Надеждин. – Таких мэров нужно поддерживать. Потому что человек, понимая, что у него бюджетные ограничения есть, и официально закупить нельзя (там же тендеры и закон, вы же знаете), за свои деньги покупает. Молодец.

- Но он же таким образом черный рынок поддерживает, - вступил в спор Андрей Норкин.

- Но он же проблему решает! – снова послышалась чья-то реплика.

- Ну, какую проблему, - вальяжно развалившись в кресле, подал голос общественный деятель с гоголевской фамилией Александр Закондырин. - Ну, в детский сад он купил 30 масок по 30 рублей.

- Нет, он купил 3000 масок на каждого жителя этого города, - снова вступился за Заливатского Надеждин.

- Ну, прекратите, Борис Борисыч, все понятно, что он делает, - перебил Закондырин. - Он просто такой хайп поймал. И лексика у него сомнительная для главы города.

- Они оба на теме коронавируса хайпуют (вместе с упоминавшимся в передаче министром физкультуры и спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, предложившим поднимать гантели для борьбы с коронавирусом - Ред.), - поддержал Трушкин. – Но каждый в свою стезю. Показывают, как они с ним справляются.

- От того, что министр спорта Свердловской области призывает заниматься спортом, когда закрыты фитнес-клубы, ничего плохого не будет, – снова вступил в диалог Закондырин. - А вот от лексики мэра города у меня есть сомнения, что он вообще там делает. Какие у него там люди на «Гелике», что он так кому забивает и что она там покупает?

- Мэр одного города Калининградской области, - продолжил мысль Закондырина Норкин, - решает серьезную проблему. Но очевидно, что он решает ее способом, не слишком законным. Он с бандитами договаривается. Ему стрелу забили. Он приехал. Если кто забыл, «Гелик» - это «Гелендваген», а стрела или стрелка – это встреча. Если он большой молодец и решил проблему, то тогда вот так об этом не надо было рассказывать. Надо было позвонить в правительство или в штаб Собянину, в Госсовет и сказать: «Слушайте, а у нас тут бандюганы продают маски».

- Риторика, безусловно, сомнительная, - поддержал Норкина политолог из Ульяновска Антон Хащенко. – Но вы не забывайте, что он говорит на том языке, на котором его понимают.

- Не обижайте жителей Янтарного, - схохмил кто-то из студии.

- Я не обижаю, просто пафос этот нужно снять. Издалека это может выглядеть, как угодно, – продолжил свою мысль Хащенко. – А вот там это может выглядеть абсолютно нормально. Спрашивать нужно жителей этого поселка или там города или что это там такое, как им эта лексика. И если их это устраивает, нужно просто забыть это и все.

Судя по всему, Алексею Заливатскому сразу после выхода программы в эфир прислали несколько скриншотов и вкратце обрисовали дискуссию, поэтому он моментально отреагировал на нападки.

- Мне тут написали, что сегодня кучка балаболов на одном из центральных телеканалов драли глотки и обсуждали, можно ли Заливатскому покупать за свои деньги маски для муниципалитета или нельзя, - написал мэр Янтарного. - Спасибо за бесплатный пиар, но лучше бы вы нам индивидуальные средства защиты привезли.

Этот пост моментально был поддержан и жителями Янтарного, и калининградцами, знающими толк в отдыхе на благоустроенных пляжах Янтарного, а через некоторое время Заливатский выложил отрывок из программы на своей странице со следующим комментарием:

- Мне скинули это видео, и стало страшно за мою страну. Но если мой пост (про дефицит жизненно необходимых вещей) всерьез обсуждают с такой агрессией, значит, все делаю правильно, - заключил градоначальник, получив еще одну порцию народной любви и даже обещание прийти за него голосовать.