Гороскоп «КП»: Чем займутся знаки зодиака во время выходной недели

Российские власти из-за коронавируса объявили неделю выходных. А вы чем займетесь, когда из дома выходить не стоит? Узнаем!

Овен

Представители этого знака очень активны и не могут усидеть на одном месте, поэтому для них вынужденная самоизоляция настоящий кошмар. Так не далеко до самой настоящей депрессии. В свободное время освойте практики медитации, займитесь йогой и постарайтесь расслабиться. Помните, что скоро это закончится и можно будет вернуться к обычным любимым делам.

Телец

Тельцы известные лентяи, поэтому неделька выходных просто глоток свежего воздуха. Наконец-то можно поваляться на диване, поесть вредную пищу и посмотреть последние новинки кино. А может быть, вы не смотрели ни одной серии «Игры престолов»? Тогда вам подфартило, карантин вы проведете большим удовольствием. Сейчас многие онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ, поэтому бегом составлять шорт-лист на неделю!

Близнецы

Близнецы - настоящие исследователи, и самоизоляция не повод перестать познавать что-то новое. Представители этого знака скорее всего пройдут несколько онлайн-курсов, начнут учить китайский и приобретут новое хобби, но уж точно не оставят себя без свеженькой информации. И не забудьте про сладенькое, полезно для мозга.

Рак

Раки обожают быть дома с семьей, поэтому для них настало приятное время, ничто больше их не будет отвлекать. Наконец-то можно собраться всем вместе, поиграть в настольные игры, пройти сложный сюжет игры на приставке, попеть караоке и почитать любимые книжки детям перед сном. Наслаждайтесь, Раки!

Лев

Львы привыкли быть в центре внимания, и быть в тени целую неделю для них недопустимо. Скорее всего, представители этого знака заведут личный блог и будут рассказывать подписчикам о том, как с пользой провести время на карантине, обсуждать текущие новости и рассказывать виртуозный рецепт лазаньи.

Дева

Всем известно, что Девы трудоголики. Именно эти люди считают, что новогодние каникулы сильно затянуты и их не мешало бы сократить. Как правило, в таких ситуациях они продолжают работать. Скорее всего, они продолжат делать это и в следующую неделю, но вот если работа вся переделана, а вы все еще горите желанием поработать, предлагаем попробовать себя в качестве фрилансера, освоить новые навыки, например дизайнера или копирайтера. Полезный опыт, к тому же приносит доход.

Весы

Весы в выходную неделю точно не заходят сидеть без дела. После просмотра нескольких сезонов любимого сериала они задумаются о самообразовании. Почему бы не научиться готовить что-то необычное для своих домашних. Например, можно порадовать их луизианским супом гамбо или же чешскими трдельниками. Любые кулинарные эксперименты только приветствуют. Главное - не пересолить.

Скорпион

Скорпионы привыкли к активному отдыху и поэтому сидение на диване в выходные дни станет для них невыносимым испытанием. Справиться с этим им поможет спорт. И речь здесь не только о том, чтобы держать себя в форме и тягать гантели. Вполне можно попробовать научиться чему-то новому, вроде капоэйры или дыханию по методу Стрельниковой. Благо инструкторов, которые работают по скайпу, сейчас хватает.

Стрелец

Для Стрельцов выходные - отличное время, чтобы почитать. Они уже наверняка успели накопить на полках огромное число книг, которые скупили на скидках в интернет-магазинах. Пришла пора и перечитать классический роман, который давно откладывали. Важно не налегать на вкусняшки во время чтения. Иначе после окончания карантина придется записываться в спортзал.

Козерог

Козероги обожают учиться чему-то новому, даже когда все вокруг занимаются ничегонеделанием. Длинные выходные станут отличным поводом, чтобы овладеть каким-либо мастерством. Мечтали рисовать? Пора открывать онлайн-курсы художников. А если всегда хотели научиться играть на фортепиано, то за эти дни вполне можно изучить азы нотной грамоты. Подойдет любое творчество, которое будет приносить представителям этого знака удовольствие.

Водолей

Водолеи больше других знаков зодиака страдают от изоляции. Они привыкли к культурному досугу, а особенно к походам на выставки и постановки. Но даже из дома никто не мешает наслаждаться виртуальными турами и онлайн-спектаклями. Многие мировые музеи открыли доступ к своим экспозициям, а театры проводят трансляции в интернете. Кажется, это неплохой компромисс.

Рыбы

Рыбы способны организовать длинные выходные так, чтобы точно не было скучно. Они могут найти какое-то развлечение, даже не выходя из дома. Например, именно они вечером наливают бокал красного сухого, собирают всех друзей в видеоконференции и травят байки до самого утра. А еще Рыбы любят поностальгировать. Так что наступило лучшее время для просмотра старых фотоальбомов вместе с близкими.