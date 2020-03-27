Кто поможет калининградским пенсионерам в условиях карантина

Ситуация с распространением короновирусной инфекции в регионе усложняется. Самыми уязвимыми остаются одинокие и больные пенсионеры. Их жизнь и здоровье зависят от доставки на дом еды и лекарств.

23 марта в Калининградской области открыт штаб помощи пожилым из-за распространения коронавируса, тогда ситуация была еще не столь накаленной, как нынче. А в нашем регионе, по официальным данным отделения Пенсионного фонда России, людей, получающих пенсии, - 294 тысячи 696 человек, в том числе 3 тысяч 774 ребенка-инвалида. Из пенсионеров подавляющему большинству уже за 65 лет, многие одиноки, многие живут далеко от детей и внуков или не поддерживают родственные отношения. То есть в помощи по доставке покупке еды и лекарств в случае введения тотального карантина будут нуждаться по меньшей мере десятки тысяч в нашей области. Нужна целая армия добровольцев. Иначе у стариков выбор невелик – заразится короновирусом и умереть, либо погибнуть без лекарств и голода.

Напомним, 5 дней назад Евгения Демина, директор Калининградского добровольческого центра при агентстве по делам молодежи областного правительства, заявила СМИ:

- Волонтеры будут помогать тем одиноким пожилым людям, которые находятся на самоизоляции и не выходят на улицу. В этом случае добровольцы могут помочь в приобретении продуктов питания или лекарств, выносе мусора. Для участия приглашаются совершеннолетние граждане, не имеющие ОРВИ, а также молодежь от 16 лет для помощи в штабе проекта в Калининграде. Для этого нужно зарегистрироваться на портале добро.рф.

Что касается реальных дел, то пока только по данным руководителя пресс-службы мэрии Калининграда Инны Вербицкой, набрали 60 волонтеров. Они готовы работать с пожилыми людьми.

- Информация поступает к нам по «горячей линии». Человек говорит, в чем нуждается, а мы решаем, как и чем помочь, добровольцы отправляются по адресу. Работники социальной защиты работают с теми, кто за ними закреплен на договорной основе.

Пока новое добровольческое движение набирает обороты и организуется в боевой отряд молодежи, мы сами должны позаботится о своих пожилых родных, знакомых, соседях и близких, которые действительно как никогда нуждается в нашей заботе и участии. Помогите, принесите продукты и лекарства, лишний раз позвоните по телефону и спросите, как дела и здоровье. Надо, оплатите через интернет счета и коммунальные услуги, получите нужную информацию на сайтах госуслуг. От этого зависит жизнь тех, кто рядом с нами. Не вынуждайте стариков выходить из дома по аптекам и магазинам.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Чтобы получить помощь волонтеров, необходимо позвонить по телефону горячей линии ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам по телефону 8-800-200-34-11 или оставить заявку на сайте Общероссийского народного фронта. Также в России начал свою работу сайт мывместе2020.рф. Он аккумулирует инициативы по оказанию помощи в период эпидемии коронавируса. Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др.

Обратиться также можно в ГБУ «Калининградский добровольческий центр»

Контактные телефоны: 8 (4012) 674-492; 912-018.

Адрес электронной почты: dobro@molod39.ru

Для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения Калининграда во время сложной эпидемиологической ситуации в городе с 28 марта 2020 года работают телефоны «горячей линии»:

- по вопросам предоставления государственных/муниципальных услуг – 311-031

- по вопросам системы образования (функционирование детских садов, школ, учреждений дополнительного образования творческой направленности, организации государственной итоговой аттестации выпускников) – 398-780

- по вопросам социальной поддержки граждан в городе Калининграде – 398-781

- по вопросам дополнительного образования в сфере спорта, культуры, молодежной политики, оказания волонтерской помощи пожилым гражданам – 398-782

- по вопросам предоставления срочных социальных услуг одиноко проживающим и одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе супружеским парам – 398-783, 655-517

- по вопросам оказания срочных социальных услуг семьям, находящихся в режиме изоляции на дому - 957-303

- по вопросам назначения и выплаты пособий на детей и семьям с детьми – 531-231

- по вопросам оказания помощи людям (россияне в возрасте от 65 лет), оказавшимся в изоляции волонтерскими организациями – 88002003411.