«Девятый день температура - в больницу не забирают!» Калининградцы хотят сдать тест на коронавирус, но им отказывают

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ

Калининградцы начали жаловаться в соцсетях на то, что «скорая» не забирает их в больницы с симптомами коронавируса, а врачи не делают им тестирования. Среди жителей, поднявших шум, оказался и директор калининградской лиги КВН Максим Кузнецов. Он пожаловался на то, что не может справиться с высокой температурой уже больше недели и никакие приобретенные препараты ему не помогают.

"Сегодня у меня девятый день температура, – написал он в четверг на своей странице в Фейсбуке. - Девять дней температура скачет от 37.5 до 39, и не помогают никакие лекарства! Седьмой день я пью антибиотик по 3000 мг в день, но эффекта нет. Приезжавшая два раза "скорая" отказывается забирать в больницу, так как больницы для короновирусных. Каких? Которых у нас 8 человек на всю область? Советуют изолировать детей. Куда?

По словам Кузнецова, в поликлинике на Мусоргского принимает всего один терапевт:

"Один врач на половину огромного района - остальные либо уволились, либо болеют, либо на карантине. Расписания приема нет - главврач его пишет каждый вечер от руки, записи через интернет нет. В аптеках невозможно купить парацетамол - я обошел больше 7 аптек за три дня, его нигде нет. Большие проблемы с аспирином и анальгином".

Когда Максим Кузнецов попытался самостоятельно получить тест на коронавирус, он позвонил на горячую линию Роспотребнадзора, где ему сообщили номер экстренной службы 112. Однако в службе ему посоветовали взять направление у врача. Когда же он переспросил, что делать, если врач не дает направления, в службе 112 предложили... разобраться с руководством поликлиники.

В конце концов Кузнецова все-таки забрали в больницу.

"В 22:30 «скорая» забрала меня из дома и привезла в инфекционную больницу. Положили в палату, взяли мазки из носа и рта и дали градусник. Ждем завтра", - написал он.

«МЫ БЫЛИ В ЭСТОНИИ, НО ДО КАРАНТИНА»

25 марта главный редактор журнала «Калининградские дома» Елена Федотова тоже пожаловалась в Фейсбуке. У нее сильно заболела мама.

"Я истощена морально и физически. Вчера заболела мама, 78 лет, - написала она. - Резкий скачок температуры, рвота, давление. Вызвала «скорую». Поехали в инфекционную больницу. Врача ждали в машине. Пришел человек в комплекте вирусозащиты. Спросил, была ли заграницей. Сказала, что я была, в Эстонии, 21 день назад . Анализ на коронавирус брать не стали. Посмотрели, послушали, отправили домой пить арбидол.

На следующий день после вызова врача пришел участковый врач, который решил, что причиной высокой температуры стали больные почки, выписал антибиотики и назначил анализы.

"У мамы снова температура, сбивается с трудом. Мне очень страшно. Я понимаю, кого лечу, но не понимаю от чего. С тут еще этот долбаный телевизор с его новостями", - в отчаянии пишет Елена.

27 марта Елена Федотова сообщила «Комсомолке», что маме уже лучше, но температура все равно остается довольно высокой, скачет от 37,7 до 38,5. Кроме того, у самой Елены температура держится в районе 37.

- Сегодня вызвала бригаду, чтобы сделать платный анализ крови на дому. Завтра будет результат, - сообщила она.

- А на коронавирус анализы не сдавали?

- Нет, упорно не берут. Даже в инфекционку ездили на «скорой», но и там не сделали. Говорят, что мы уже давно были в Эстонии. Мы вернулись 3 марта и поэтому не попадаем под карантин. Мама тоже.

КАК ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

Тем временем, калининградский минздрав объявил в пятницу, что для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 принимается ряд дополнительных мер. В частности, до 30 апреля:

- максимально ограничивается плановая госпитализация пациентов в стационары (не отказывают только пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих);

- ограничивается плановое посещение поликлиник (дневные стационары будут работать только для упомянутых в предыдущем пункте пациентов);

- работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, лихорадящим больным, гражданам старше 60 лет;

- временно приостановлено проведение всех профосмотров, как для взрослых, так и для детей, диспансеризация населения и плановая вакцинация;

- вводится временный запрет на плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление, за исключением пациентов, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.

Минздрав также сообщает, что в период распространения новой коронавирусной инфекции медицинским работникам рекомендовано выписывать рецепты дистанционно, с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения, чтобы максимально сократить число визитов в поликлиники.

Свои вопросы жители региона также могут задать, пройдя по активной ссылке «Открытые линии» на официальном сайте регионального минздрава, а также по телефону горячей линии ведомства: 676-006. По будним дням с 8.30 до 17.00 по-прежнему работает горячая линия по льготному лекарственному обеспечению: 99-44-71.