2020-04-03T19:30:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции в Калининграде: до какого числа вводят и как будет действовать

До 12 апреля в регионе продлили режим самоизоляции. Однако, если ситуация с коронавирусом не улучшится, нерабочих дней еще прибавится
Виктор Сергеев
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До 12 апреля в регионе продолжается «режим самоизоляции»До 12 апреля в регионе продолжается «режим самоизоляции»Фото: Александр Подгорчук
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Режим «самоизоляции» в Калининградской области решили продлить до 12 апреля. Решение об этом было принято в пятницу, 3 апреля на заседании оперативного штаба по контрою за новой коронавирусной инфекцией.

«Мы видим, какая непростая эпидемиологическая ситуация в регионе и стране, и благодарны всем калининградцам, которые честно соблюдают режим самоизоляции. Первая неделя показала, что это сложная задача, но каждый из нас старается соблюдать все меры предосторожности. До 12 апреля в регионе продолжается «режим самоизоляции». Однако, если ситуация не улучшится, режим будет продлен», – заявил губернатор Антон Алиханов.

Как и ранее, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Калининградской области независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

– обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

– поездок на работу, если вы обязаны ходить на неё,

– совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

– необходимости вынести бытовой мусор.

Ограничения на передвижение на общественном и личном транспорте не накладывается.

Дополнительно на выходные закрываются въезды в прибрежные муниципалитеты, променады и места массового скопления граждан. Кроме того, Управление МЧС по Калининградской области вводит особый противопожарный режим.

До 12 апреля продлевается запрет на деятельность кинотеатров и театров, парков культуры и отдыха, зоопарков, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат. Также не работают развлекательные центры, библиотеки, спортивных комплексы, клубы и секции, художественные, театральные студии, учреждения дополнительного образования, иные досуговые заведения для детей и взрослых вне зависимости от формы собственности.

Остановлена деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, оказывающих подобные услуги, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих помощи в экстренной и неотложной форме.

В регионе остаются закрытыми торговые центры и объекты розничной торговли. Запрет не распространяется на аптеки, магазины продовольствия и первой необходимости, продажу дистанционным способом с условием доставки. Кроме того, приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также объектов розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением доставки заказов дистанционным способом с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Также вводится ограничение на курение кальянов в любых общественных местах в срок до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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