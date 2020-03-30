В Калининграде ввели жесткие ограничения «по примеру Москвы»: как будем жить после 31 марта

В понедельник 30 марта Антон Алиханов снова собрал перед правительством Калининградской области экстренный брифинг, на котором объявил о введении новых ограничений в связи с коронавирусом.

КТО МОЖЕТ И ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ

- Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры, - сразу заявил он. - Не будем торопиться и не будем их делать сегодня с трех или с восьми вечера. Этот режим будет введен с завтрашнего дня с нуля часов. Ровно то же самое, что в Москве: выходим только в случае экстренной необходимости для получения медицинских услуг, в ближайший продовольственный магазин или чтобы выгулять собаку. Ограничений для передвижения личным транспортом не будет. Мы сократили общественный транспорт уже до минимума. К сожалению, очень много жалоб на это, но отказываться от этого мы не будем.

По словам Алиханова, на сайте Минтруда есть разъяснения по поводу того, «кто может и должен работать».

- У нас не закрывается стройкомплекс, хотя отдельные частные компании не будут осуществлять строительные работы на этой неделе. Все, что законтрактовано в рамках госконтрактов, продолжается. Это дороги и объекты капитального строительства.

Также губернатор заметил, что обновлен список продовольственных товаров первой необходимости.

- Он существенно пересмотрен. За образец взят указ мэра Москвы. Мы его расширим, но не сильно существенно. Там появятся печатные СМИ и появятся, возможно, какие-то средства для уборки помещений, - добавил глава региона.

За соблюдением режима новых ограничений будут следить местные администрации совместно с сотрудниками Роспортебнадзора, МВД и Росгвардии.

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫХ БУДУТ КРУПНО ШТРАФОВАТЬ

Что касается ограничений для предпринимателей, не желающих соблюдать карантинные меры, то, по словам Алиханова, ими займутся «по примеру Крыма».

- С правовой точки зрения это пока изучается, - уточнил Алиханов. – Заходят сотрудники местной администрации вместе с МВД, предупреждают, что предприятие нарушает нормативно-правовой акт. Условно через полчаса или через час возвращаются, выписывают штраф за неповиновение законным требованиям и дальше соответствующие действия.

- А прохожих гонять не будут? – поинтересовались журналисты.

- Прохожих будут призывать к ответственному поведению, будут просить вернуться домой. У нас сегодня получила поддержку правительства законодательная инициатива по увеличению ответственности. Думаю, уже сегодня она будет в парламенте проголосована сразу в трех чтениях. Так что ждем, когда она выйдет. Сейчас штраф не более 500 рублей для физлиц.

- А система справок для подтверждения того, что ты идешь на работу, будет?

- Мы этот вопрос сегодня обсуждали. В Москве такие справки нужны, но они готовились к этому неделю. В Московской области, например, этого не нужно. Я просто боюсь, что введение справок может не учитывать всего многообразия ситуаций, которые могут происходить, поэтому мы сейчас этот вопрос проработаем. Я лично пока не очень поддерживаю справки.

Жесткий карантин (Алиханов назвал его «режимом самоизоляции») пока продлится до 5 апреля.

- Но этот режим может быть продлен. Мы исходим из того, что, если мы все с вами сядем на две недели дома, то только через две недели выявим весь круг заболевших. И еще две недели после этого неплохо было бы дома посидеть.

- А вы не боитесь, что голод может начаться?

- Почему я должен бояться голода, если у нас не останавливается товарное движение?

- Но деньги-то у людей заканчиваются.

- Нет, ну бога ради, мы будем, несомненно, давать деньги либо предпринимателям, либо людям, которые остались без работы из-за коронавируса.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПОМОГУТ ЗА СЧЕТ ДВОРОВ

- Компенсации людям будут предусмотрены?

- Нужно посмотреть, что это, и из какого бюджета компенсация будет идти. Будет ли она идти в дополнение к федеральной или не будет. Я еще в субботу сказал, что мы не бросим ни бизнес, ни людей наедине с этой проблемой. Будем помогать. У меня есть предложение, которое мы сейчас несомненно будем прорабатывать, обсчитывать и выносить, в том числе, на федеральный уровень. Мы исходим из того, что федеральный бюджет секвестру подвергаться не будет, но, исходя из текущей ситуации, будет перераспределение между разными направлениями нацпроектов. Я считаю, что в текущем моменте, может быть, правильнее было бы перераспределить средства, которые идут на благоустройство дворов и общественных пространств, на поддержку пострадавшего бизнеса. Думаю, что это резонно. Другой вопрос, что этих денег не получит какой-то строительный комплекс, но строительный комплекс, наверное, не такой пострадавший сейчас, как другие виды бизнеса, так что отдельные нацпроекты, такие как поддержка малого и среднего бизнеса, должны быть докапитализированы за счет перераспределения с других нацпроектов, и внедрены новые механизмы уже не только и не столько кредитные, а некие субсидии.

Когда журналисты сравнили покупку маски в условиях эпидемии с покупкой билета в бомбоубежище во время бомбардировки, Алиханов снова заявил, что масок нет, и пока не будет.

- По поводу масок уже отвечали: лучше сидеть дома, и маски никакие в этом случае не нужны. Что касается масок, то я уже говорил, что нет никакой информации относительно того, ч то они должны быть в аптеке. А потом, если их все раскупили, то аптеки работают со своими поставщиками, и какие-то небольшие поставки идут. Собственно, все.

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