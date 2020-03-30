О чем говорит Калининград: как «высокий гость» из Москвы заразил коронавирусом (и не только) десятки калининградцев

"КОРОНАВИРУСНАЯ ВЕЧЕРИНКА"

Давно я так не радовался плохой погоде, как в воскресенье. Шквалистый ветер, местами дождь, на дворе - почти зима. И при этом на улицах Калининграда - лишь одинокие пешеходы. Картина разительно отличалась от той, которая наблюдалась в субботу, когда была теплая и солнечная погода: сотни, а может, и тысячи наших земляков устремились на море. И плевать на карантин и самоизоляцию! Как в Москве шашлычки в Серебряном бору (и сегодня - больше сотни новых случаев коронавируса), так у нас прогулки по променаду. Об этом в числе прочего говорил губернатор Антон Алиханов в ходе экстренного брифинга у стен регионального правительства в субботу.

Ситуация, по словам главы области, более чем серьезная. То что у нас пока мало случаев заражения коронавирусом, никого не должна вводить в заблуждение.

- Я считаю, что вспышка уже здесь. Мы ее уже наблюдаем. Причем реальная ситуация в несколько раз хуже, чем то, что мы пока видим. И всем нам в целях защиты своего здоровья нужно максимально самоизолироваться и сидеть дома, - заявил Антон Алиханов.

А после этого, развивая мысль о безответственности, губернатор рассказал о случившейся недавно "коронавирусной вечеринке" - о том, как один из московских чиновников с подтвержденным диагнозом прилетал в Калининградскую область, чтобы отпраздновать свой день рождения. Результат - все участники застолья либо на самоизоляции, либо в инфекционной больнице с "перспективой умереть".

- Там было несколько десятков человек, - пояснил Алиханов. - И четыре из них у нас под подозрением. Все остальные тоже проверены, но у этих уже острые респираторные заболевания, и они уже находятся в инфекционке.

Кстати о московских гостях. Теперь попасть в столицу (а также из столицы в Калининград) на поезде можно только при наличии калининградской прописки. К передвижению на самолете это пока не относится.

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НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В КАРАНТИН

В пятницу в Калининградской области был введен режим "нерабочей недели" (закрылись все развлекательные заведения, кафе, рестораны, торговые центры, учреждения культуры и т.д.), который спустя три дня, с полуночи вторника, превратился в режим жесткого карантина "по примеру Москвы".

Это означает, работать смогут лишь отдельные предприятия, поддерживающие жизнедеятельность города, а выход калининградцев из дома строго ограничен и регламентирован. Пойти можно будет только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, поликлинику или на выгул собаки. Движение общественного транспорта не останавливается, но также ограничивается. Например, в приморском направлении оставлены только утренние и вечерние рейсы. За соблюдением режима будут следить сотрудники МВД и Росгвардии (механизмы контроля прорабатываются). Штрафы за нарушение пока невелики, но они наверняка вырастут. Лучше не нарушать. Денег сейчас и так мало, зачем их тратить на штрафы? Сидим дома - ждем у моря погоды. Вернее, ждем пока эпидемия не пойдет на спад. И очевидно, что от нашего поведения тенденция зависит очень сильно.

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А ЧТО С БИЗНЕСОМ?

Сейчас главная задача - пережить волну инфекции. О последствиях думать не хочется, но в любом случае придется. Как долго экономика сможет выдерживать режим жесткого карантина? И что будет после? На прошлой неделе (последней рабочей) медиагруппа "Западная пресса" собрала ведущих калининградских бизнесменов, чтобы спросить у них, что происходит сейчас и как жить дальше.

И если с ответами на первый вопрос все более менее ясно - катастрофы, к счастью, нет, грузы в область хоть и с задержками, но идут, продовольствие на складах имеется, - то насчет второго вопроса возникли сложности. Никто не знает, когда закончится пандемия, и тем более не знает, что будет потом.

- По нашей оценке, падение мирового ВВП будет существенным, - считает руководитель компании "Битрикс 1С" Сергей Рыжиков. - Экономический кризис еще только начинается. После пандемии будет большая проблема с открытием границ, потому что все будут постепенно выходить из карантина. Это без сомнения будет влиять на бизнес. И к тому же бизнес будет готовится к осеннему повторению эпидемии. Но это будет уже не черный, а белый лебедь. "Что будем делать, чтобы так не было? Как будем работать в новых условиях"? Такие вопросы все будут задавать.

А вот что говорит руководитель компании "Залесское молоко" Андрей Романов:

- Экономика точно будет другой, - согласен Андрей Романов. - Закончилась эпоха глобализации, каждый будет закрываться в ракушки и защищать свою экономику. Границы уже закрыты.

И еще одна точка зрения. По мнению соучредителя торговой сети SPAR-Калининград Олега Пономарева, ситуация может развиваться по двум сценариям. По оптимистичному "самая жесть" должна завершиться к лету. По пессимистичному...

Но не будем портить себе настроение.

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