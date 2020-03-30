Причины выхода из квартиры в Калининграде во время самоизоляции: кому разрешено и что ждет нарушителей

В понедельник на экстренном брифинге, который теперь губернатор Калининградской области собирает не в стенах регионального правительства, а перед входом в него, Антон Алиханов объявил о том, что с 0:00 31 марта в Калининграде и области вводится «режим самоизоляции» по примеру Москвы. Предварительно он продлится до 5 апреля, хотя может быть продлен.

Так как калининградцы, вероятно, не в курсе, что там в Москве, то объясняем: в воскресенье в 19:45 по московскому времени мэр столицы Сергей Собянин, который теперь совмещает свою должность с постом руководителя Оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, написал в своем личном блоге о новых ограничениях для москвичей.

По его словам, покидать квартиру разрешается только в следующих случаях:

- для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- для необходимости вынести бытовой мусор.

Иных причин для того, чтобы покинуть квартиру или дом теперь нет. Но это, разумеется, не касается тех, кто в нерабочую неделю работает - сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, журналисты, полицейские, врачи и т.д.

И еще про Москву. На улице, в магазине, общественном транспорте и других общественных местах жителям теперь необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Исключение вводится для поездок на такси. А в магазинах и других местах скопления людей собственникам «необходимо нанести специальную разметку, а также не допускать нахождения большого количества человек внутри помещения и на прилегающей территории».

Теперь что касается Калининграда. Вместо «умной системы контроля» у нас пока есть только система «Безопасный город». Однако, по словам Антона Алиханова, в регионе будет «ровно то же самое, что в Москве».

- Выходим только в случае экстренной необходимости для получения медицинских услуг, в ближайший продовольственный магазин, чтобы выгулять собаку. Ограничений для передвижения личным транспортом не будет, - подтвердил Антон Алиханов.

Губернатор добавил, что за соблюдением режима новых ограничений будут следить местные администрации совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, МВД и Росгвардии.

Тех, кто будет покидать свое жилище без уважительной причины, как уверяет глава региона, сначала будут просто уговаривать вернуться домой, а потом штрафовать. Причем, штраф, который сейчас составляет 500 рублей, наверняка будет увеличен.

- У нас сегодня получила поддержку правительства законодательная инициатива по увеличению ответственности. Думаю, уже сегодня она будет в парламенте проголосована сразу в трех чтениях. Так что ждем, когда она выйдет, - добавил губернатор.

Соответствующее постановление губернатора Калининградской области будет опубликовано сегодня, 30 марта.

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