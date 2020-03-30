«Сидел в очереди с температурой»: в Калининграде закрыли поликлинику кардиоцентра

В понедельник 30 марта закрылась поликлиника Федерального центра высоких медицинских технологий в поселке Родники под Калининградом. Информация об этом появилась на сайте кардиоцентра. «Обратите, пожалуйста, внимание, что временно приостанавливаются ВСЕ консультативные приемы в поликлинике Центра», - говорится в сообщении.

Причину приостановки официально не называют. Однако, как стало известно «Комсомолке», связано это с тем, что в поликлинике побывал больной человек.

- Мужчина приехал на прием, долго сидел в очереди. Он был с температурой, плохо себя чувствовал. Ему сделали компьютерную томографию легких и после этого срочно госпитализировали с подозрением на коронавирус, - сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, закрыта поликлиника кардиоцентра и также отделение компьютерной томографии и МРТ, где проходил осмотр больной мужчина.

Медицинский персонал, который в ту смену общался с пациентом, отправлен на карантин. Количество медиков, которые вынужденно из-за этого не работают, не называется.

При этом в кардиоцентре продолжается и не приостанавливается экстренная и плановая госпитализация по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».