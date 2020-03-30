Режим самоизоляции в Калининграде: кто занимается доставкой еды и сколько стоит эта услуга

Рестораны и кафе в Калининграде закрыты уже несколько дней: ни столик забронировать, ни поужинать с друзьями. А тут еще и жесткие ограничения «по примеру Москвы» ввели. Новые правила вступают в силу в ночь на вторник. Правила такие же, как в Москве: выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости для получения медицинских услуг или в ближайший продовольственный магазин. Но многие калининградцы не захотят рисковать здоровьем и толпиться в супермаркетах. Пусть и дороже, но удобнее и безопаснее – заказать еду на дом. И такая услуга в нашем городе становится популярнее с каждым днем.

У КАЖДОГО КАФЕ - СВОЯ ДОСТАВКА

- Мы видим рост доставки, но пока не очень сильный. Почему? Потому что спрос остался почти такой же, а предложение выросло – сейчас у каждого кафе есть доставка еды, - говорит владелец сети ресторанов «Британника», «Пармезан», «Пепперончино» Максим Здрадовский.

По его словам в калининградском ресторанном бизнесе падение выручки доходит до 90 процентов от прежнего объема.

- Это только первая неделя. Мы будем смотреть и думать, что делать дальше. Рынок намерен искать стабильное положение. Но будет непросто. Сейчас самая главная задача – это как-то кормить людей, удержать сотрудников, поддержать коллективы. Все усилия направлены на это. А деньги брать неоткуда, ведь лишние на счету ни у кого не лежат – все же тратилось на развитие, обучение персонала и так далее. И мы конечно, понимаем, что такая ситуация продлится многие месяцы.

Максим Здрадовский еще раз попросил калининградцев не выходить из дома.

- Сидите дома – все же здоровье и жизнь это самое главное. Никакие прибыли или дела не идут в сравнение. Ну и, конечно, поддерживайте малый бизнес региона. Сейчас он под угрозой. Все уходит в онлайн: заказы, доставки. Знаете, я большой оптимист по жизни. Но сейчас даже мне не по себе.

ПИЦЦА ПОД ДВЕРЬ

Действительно, калининградские рестораны и кафе разного толка уходят в интернет-режим работы. Так, на сайте «Два берега» можно оформить бесконтактную доставку: «Курьер поднимется к вам на этаж и поставит заказ на сумку около вашей двери. Затем курьер отойдет и позвонит вам».

В пиццерии «Папаша Беппе» тоже предложили бесконтактный способ заказа. Оформить его нужно на сайте и ждать курьера, который позвонит и оставит еду у двери.

- Все курьеры у нас работают в масках и перчатках, - заверили в пиццерии.

Как правило, доставка по Калининграду бесплатная при заказе на сумму от 500-600 рублей. Пока курьерские службы не повышают цены.

Увеличились заказы и у «Якитории». Там быстренько организовали акцию «-30% на доставку».

Есть в Калининграде и компании, которые специализируются на доставке продуктов, а не готовых блюд.

- За последние несколько дней заказов стало на 35 процентов больше. В основном люди берут полуфабрикаты, замороженное мясо, зелень, овощи, яйца, - рассказывает Владислав Крикун, руководитель компании «Везу еду», которая развозит фермерскую эко-продукцию. – Страшно, все меняется каждый день. Не знаю, как будем работать завтра. Готовимся еще к росту заказов – люди будут изолированы дома и многие не захотят лишний раз выходить за продуктами. Мы перестраиваемся на бесконтактную оплату, доставку «под дверь», чтобы минимизировать контакты. Цена доставки у нас как была, так и остается 150 рублей по городу. При заказе от 1000 рублей доставка бесплатная.

В онлайн-магазине «Супермаркет39» девушка-оператор говорит быстро, видно, что на трубке ждут клиенты.

- Увеличилось количество заказов – не то слово. В семь раз больше стало! Берут все подряд: картошку, молоко, мясо, - говорит она.

В других интернет-магазинах признаются, что вырос спрос на продукты длительного хранения: макароны, крупы, консервацию. На популярные позиции вроде гречки – скидки.