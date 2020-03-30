2020-03-30T19:01:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Спасти калининградских пенсионеров от коронавируса поможет... армия переписчиков

Наш колумнист предлагает рецепт помощи старикам в условиях эпидемии и самоизоляции
Ольга ГончароваКорреспондент
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Почти две тысячи переписчиков готовы к труду и обороне.Почти две тысячи переписчиков готовы к труду и обороне.Фото: Александр Подгорчук
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С 31 марта в Калининградской области из-за эпидемии коронавируса вводится режим самоизоляции. Выходить из дома можно будет лишь по крайней необходимости, за продуктами в ближайший магазин, в аптеку и на работу. В наиболее уязвимой ситуации окажутся одинокие и беспомощные старики, а количество пенсионеров и инвалидов у нас порядка 300 тысяч. Проблема в том, что оперативно доставить на дом еду и лекарства по адресу, вынести мусор могут лишь соцработники или волонтеры, которых явно недостаточно для обхода нуждающихся в таких социальных услугах. Вторая проблема в том, что помощь придет только по личному заявлению гражданина, либо по информации медиков. В такой ситуации, не исключено, многие пожилые люди, могут оказаться в безвыходном положении, на голодном пайке, без необходимых медицинских препаратов.

Но пока формируются отряды волонтеров, помочь могли бы обученные, экипированные, вооруженные планшетами 1800 переписчиков и 300 инструкторов - целая армия, подготовленная в регионе для Всероссийской переписи населения 2020 года! Об этом авторитетно заявлялось на пресс-конференции в Калининградстате еще осенью прошлого года, именно такие силы сформированы были в регионе для обхода всех домовладений и анкетирования граждан. Переписчики знают свои территории, пользуются системой ГЛОНАС, могут быстро провести адресный, поквартирный обход и установить, кому конкретно и какая помощь властей требуется. В основном это опытные, энергичные товарищи, работавшие в избирательных комиссиях во время проведения выборов всех органов власти.

Напомню, еще прошлым летом началась активная работа по подготовке к переписи населения 2020, создана специальная комиссия под руководством губернатора Антона Алиханова, штаб временного персонала для организации работы переписчиков. Составлены списки домовладений в электронном виде. Регистраторы провели проверку списков населения по адресам. То есть известно, кто где живет, каков возраст граждан. Просто надо вычленить тех, кому за 65 лет и доставлять продуктовые наборы!

И еще. Люди опасаются воров и мошенников. А преступные элементы всегда активизируются на фоне социальных потрясений. Граждане могут просто не открыть дверь. Но переписчики имеют специальную экипировку с бейджиком, должностное удостоверение, паспорт и страховку на случай непредвиденных проблем с жизнью и здоровьем, возникшим при общении с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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