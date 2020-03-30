Льготное лекарство дистанционно, а плановые операции подождут: что изменилось в работе поликлиник и больниц Калининграда

В ситуации, когда из-за коронавируса весь мир ушел в «цифру», сайты медицинских учреждений – показатель того, как идет работа с пациентами. Зайдешь на главную страницу сайта крупнейшей больницы региона - новостная лента замерла аж в январе этого года. На другом – жизнь кипит, сотрудники заботливо информируют пациентов об изменениях. Итак, читаем…

Горбольница № 2 Калининграда

Последнее сообщение датировано 30 марта. В нем говорится, что с 1 по 30 апреля 2020 года дневные стационары городской больницы № 2 прекращают прием пациентов. Речь идет о дневных стационарах на улицах: Водная, 6, Расковой, 10, Алданской, 10-12.

Кроме этого, на сайте выложена подробная инструкция, что делать пациентам с хроническими заболеваниями, кому пришло время получить льготное лекарство. Подробности – здесь.

Центральная городская клиническая больница

На основании постановления главного санитарного врача по Калининградской области «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Калининградской области», в срок до 30 апреля 2020 посещения пациентами медицинских организаций стационарного типа, многопрофильных амбулаторно-поликлинических организаций в плановом порядке будет максимально ограничены. В связи с этим запись на плановые консультации к специалистам отменена. Медицинская помощь оказывается только в экстренном порядке, при угрозе жизни и здоровью.

Кроме того, в связи с проводимыми противоэпидемическим мероприятиями прием главного внештатного специалиста минздрава Калининградской области по травматологии и ортопедии Федорова А.А. отменен до окончания карантина. Неотложные заочные консультации проводятся через вашего поликлинического лечащего врача.

Центр высоких медицинских технологий (кардиоцентр) Калининграда

"В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой вводятся ограничения для пациентов центра", - говорится на сайте учреждения.

Здесь временно приостанавливается:

- плановая госпитализация в отделение травматологии и ортопедии.Специалисты перезвонят каждому, кому была запланирована госпитализация на период с 30 марта по 30 апреля и уточнят дату новой госпитализации;

- все амбулаторные приемы в консультативно-поликлиническом отделении в ФЦВМТ;

- оказание всех платных услуг в ФЦВМТ.

- плановая проверка электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, трехкамерных кардиостимуляторов-ресинхронизаторов.

Вместе с тем центр продолжает работу в штатном режиме по таким направлениям:

- экстренная и плановая госпитализация по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

"Мы сохраняем оказание плановой и экстренной помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так как эти заболевания наиболее опасны для жизни и здоровья людей", - отмечают в кардиоцентре.

Калининградская областная психиатрическая больница № 1 Калининграда

С 26 марта по 30 апреля приостанавливается платное психиатрическое освидетельствование. Кроме этого, временно просят воздержаться от личных обращений в приемную главного врача и его заместителей. Обращения можно отправлять на электронную почту: pb1@infomed39.ru.

ВАЖНО!

Если вы живете не в Калининграде, а в другом муниципалитете и не знаете, как получить положенное вам льготное лекарство, воспользуйтесь информацией министерства здравоохранения Калининграда, где есть телефоны всех медицинских учреждений региона, которые работают как раз с дистанционной выдачей препаратов. Подробности – здесь.