Как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране затронула все сферы жизни россиян, особенно финансовую. 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о комплексе дополнительных мер борьбы с коронавирусом. Глава государства предложил установить для граждан «кредитные каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам. Эта мера коснется тех заемщиков, чей месячный доход сократился более чем на 30%.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», - подчеркнул Путин.

Еще на прошлой неделе Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам подумать о реструктуризации задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) заемщикам, у которых обнаружен коронавирус. Так же Банк России рекомендовал финансовым организациям до 30 сентября 2020 года при нарушении заемщиком с короновирусом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям.

Подобные меры были рекомендованы и страховым компаниям. Предполагается, что в течение периода временной нетрудоспособности, страхователи смогут получить отсрочку платежа по договорам добровольного страхования, а также им не будет начисляться неустойка (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования. Однако во всех ситуациях жестким условием является необходимость предоставлять заявление, а также официальное подтверждение коронавирусной инфекции.

О действиях коммерческих банков

Одним из первых свое решение смягчить кредитное бремя в текущих условиях озвучил Банк ВТБ (ПАО). 24 марта АО «Альфа-Банк» анонсировал программу поддержки клиентов «Кредитный карантин». Инициативу поддержали так же ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк». Банки готовы предоставить отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Механизм предоставления льготы на данный момент не разработан.

20 марта к клиентам ВТБ обратился глава банка Андрей Костин и пообещал им, что каждый «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может рассчитывать на индивидуальный подход.

«Сейчас, конечно, трудно сказать, каким образом мы конкретно будем это высчитывать, ну, понятно, вектор задан, и мы будем работать с населением, безусловно, применяя вот этот базовый подход»,— заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Напомним, что подобные меры для ипотечных заемщиков закреплены уже на законодательном уровне. С 31 июля 2019 года россияне могут уходить на ипотечные каникулы. Право на приостановку или сокращение платежей на срок до полугода имеют «ипотечники», попавшие в сложную жизненную ситуацию. Все трудные жизненные ситуации, при которых можно оформить передышку в платежах, перечислены в законе об ипотечных каникулах. Чтобы получить передышку в платежах необходимо обратиться с письменным заявлением в банк. В документе указать причину каникул и срок перерыва в платежах (максимальный срок передышки шесть месяцев). Бумаги можно отдать в отделении банка под расписку, отправить заказным письмом. В современных условиях безопаснее это сделать через личный кабинет на сайте банка (если это предусмотрено кредитным договором).

Мнение юристов

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает и юрист Екатерина Духина. Правда, просто появление в городе коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства, даже если форс-мажор прописан в кредитном договоре. Получится лишь взять «перерыв» в платежах.

По закону заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение, подчёркивает юрист. Заемщики, которые оказались в карантине либо на больничной койке, могут обратиться в свой банк для временного облегчения финансового бремени. При этом понятного алгоритма предоставления льготы пока нет, и она может быть использована и недобросовестными заемщиками.

«На данный момент не понятно, как будут реализованы данные меры. Поэтому не стоит полагаться только на помощь банка, ведь уменьшение доходов на 30% и более необходимо доказать», - говорит юрист регионального центра финансовой грамотности Ирина Ожиганова. Эксперт отмечает, что не стоит тратить все деньги на условную гречку, возможно сбережения еще пригодятся.

Юрист адвокатского бюро «А-ПРО» Игорь Лисянский подчеркивает, что сегодня не ясен вопрос оценки снижения доходов. «Избежать тех или иных злоупотреблений вряд ли получится, вместе с тем полагаем, что в случае их выявления банки смогут аннулировать льготные условия и доначислить проценты и штрафы»,— полагает он.

Эксперты сходятся во мнении, любые меры поддержки заемщиков в такой ситуации необходимы.

Бесплатно перевести деньги не покидая дом

Для сокращения потока посетителей отделений банка и обеспечения возможности для граждан в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами с 1 мая 2020 года Банк России устанавливает максимальные комиссии за переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Так переводы до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, свыше 100 тыс. рублей в месяц — не выше 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

Для обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок, сообщается на сайте Центрального банка.

Как отмечают в коммерческих банках, за последнее время потребители стали примерно на 10-15% чаще стали совершать банковские операции онлайн. Это не только удобно, так как операцию можно совершить в любое время, из любого места, но и безопасно в связи с текущей нестабильной эпидемиологической ситуацией.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация — по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.