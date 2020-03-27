Банк «Открытие» в Псковской области продолжает развиваться на рынке розничного кредитования

В январе-феврале банк окончательно укрепился на розничном рынке региона и стал заметным игроком как на рынке ипотеки, так и на рынке кредитования наличными.

«На четвертый квартал прошлого года пришлось более 50% продаж розничных кредитов нашего банка в 2019 году, а в начале года мы продолжили увеличивать свою активность на рынке и завершаем первый квартал с хорошей динамикой всех ключевых бизнес-показателей, особенно выдачи ипотеки, – говорит бизнес-лидер банка «Открытие» в Псковской области Вячеслав Балыбердин, – Безусловно, во втором квартале – на фоне экономических последствий борьбы с эпидемией коронавируса – активность заемщиков снизится. Однако мы не ожидаем каких-то драматических событий на рынке розничного кредитования области, особенно, с учетом оперативных мер руководства страны по преодолению экономических последствий эпидемии».

По словам Вячеслава Балыбердина, основным драйвером развития рынка розничного кредитования области по-прежнему останется ипотека. А вот на второе место, скорее всего, выйдут кредитные карты, выгоды и удобство которых во время борьбы с эпидемией оценят очень многие жители как России, в целом, так и Псковской области, в частности.

ПАО Банк «ФК Открытие»