2020-03-27T14:55:04+03:00
Новости компаний

Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом секторе

Медиалогия и Adindex признали одним из самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка «Открытие» известного музыканта и бизнесмена Василия Вакуленко (Басты)
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По оценке экспертов «Медиалогии», на эту тему вышло 455 публикаций в СМИ. Суммарный показатель МедиаИндекса (качественного показателя эффективности PR-коммуникаций, который учитывает влиятельность СМИ и заметность сообщений) данного инфоповода составил 4976 пунктов.

Официальное представление нового амбассадора бренда банка «Открытие» и нового образа надежного банка состоялось 27 июня 2019 года.

«Выбор Басты был шагом смелым, но крайне необходимым, чтобы подчеркнуть масштабную трансформацию бизнеса, - уверен руководитель блока «Маркетинг и коммуникации» банка «Открытие» Евгений Сидоров. - Василий Вакуленко наиболее точно соответствует новому позиционированию бренда «Открытия». Его знают, ему доверяют, его считают надежным и честным, он не притворяется и не играет на публику, он идет вперед и постоянно развивается».

Масштабная рекламная кампания банка «Открытие» и его продуктов во второй половине 2019 года позволили существенно повысить узнаваемость бренда и восприятие его атрибутов. По данным BrandScience Brand Navigator, узнаваемость бренда ПАО Банк «ФК Открытие» в 2019 году увеличилась на 33%, восприятие банка «Открытие» как надежной кредитной организации выросло на 147%, а индекс потребительской лояльности (NPS) увеличился на 183%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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