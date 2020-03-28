Нерабочая неделя в Калининграде с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

Неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы объявил президент России Владимир Путин. Организовать внезапные "каникулы" решено в связи с распространением коронавируса, чтобы снизить риск увеличения числа заболевших. Уже сейчас понятно, что использовать эти выходные люди будут по-разному: кто-то продолжит работать в режиме онлайн, кто-то захочет пойти по магазинам или просто погулять, вместо того, чтобы сидеть дома. Разбираемся, что же будет и что не будет работать в Калининграде.

ЧТО ЗАКРЫТО

В Калининграде накануне закрылись театры, музеи перешли в режим онлайн. Закрылся Музей изобразительных искусств, где успешно проходила выставка историка моды Александра Васильева, другие экспозиционные центры. А Музей Мирового океана закрыл не только все свои филиалы и корпуса, но и территорию – теперь по набережной Преголи у «Витязя» не погулять. Зато можно рассчитывать только на виртуальные туры.

Закрыли двери муниципальных культурные площадок вроде центров досуга.

Первый раз за всю историю своего существования все муниципальные библиотеки приостановили обслуживание читателей в своих помещениях.

Калининградский зоопарк будет временно закрыт для посещения. Нельзя будет прогуляться и по территории Ботанического сада БФУ.

Закрыт бассейн «Юность», не работает физкультурно-оздоровительный комплекс на Горького.Ограничения касаются вообще всех спортивных комплексов, клубов и секций, художественных, театральных студий, учреждений дополнительного образования, иных досуговых заведений для детей и взрослых вне зависимости от формы собственности.

Приостанавливается работа кинотеатров, парков культуры и отдыха, ночных клубов и дискотек, детских игровых комнат. Также запрет касается любых развлекательных центров.

Останавливается работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, оказывающих подобные услуги, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих помощи в экстренной и неотложной форме.

А ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ?

В Калининградской области закрываются все торговые центры и объекты розничной торговли. Одежда, строительные материалы, мебель – об этом придется на время забыть.

Кроме того, закрываются рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания, а также объекты розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением доставки заказов дистанционным способом с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Также вводится ограничение на курение кальянов в любых общественных местах.

Ограничивается в Калининградской области и работа МФЦ. В них будут предоставляться государственные и муниципальные услуги, которые могут осуществляться только в помещениях и только после предварительной записи.

ЧТО РАБОТАЕТ

На неделе с 28 марта по 5 апреля в Калининграде будут в штатном режиме работать органы власти и организации, деятельность которых не может быть приостановлена. По данным администрации Калининграда, открыты будут продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, медицинские учреждения.

Запрет не распространяется на аптеки и на продажу дистанционным способом с условием доставки.

БРОНИРОВАНИЕ В ОТЕЛЯХ ОТМЕНЯТ

В Калининграде и городах области до 1 июня отменяется бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах в курортных городах. Дополнительно будет принято решение о возможности деятельности объектов размещения постояльцев, расположенных в приморской зоне.

- В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях будут обеспечены условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

А ЧТО С МОРЕМ?

На море поехать не получится, не нужно этого делать. В регионе с 28 марта по 5 апреля включительно сократят количество пригородных поездов и автобусов.

- Неделя объявлена нерабочей. Калининградцы, по традиции, в выходные едут на морское побережье с семьями, компаниями. В условиях текущей эпидемиологической обстановки этого делать нельзя, – сказала министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова и попросила всех оставаться дома.

Пригородные поезда до 5 апреля включительно будут курсировать только утром и вечером, чтобы доставить на работу и с работы тех, кто на выходные не уходит.

Серьезные ограничения коснутся и национального парка «Куршская коса». На нерабочей неделе на всей территории косы прекращается работа объектов массового посещения. Временно закрыт Визит-центр парка (включая территорию под открытым небом), приостановлен прием туристических и экскурсионных групп, закрываются кафе, рестораны и сувенирные лавки.

- До 1 июня прекращается бронирование мест, прием и размещение в гостиницах, на турбазах и в гостевых домах, расположенных на Куршской косе, - сообщает пресс-служба нацпарка.

Директор «Куршской косы» Анатолий Калина призвал воздержаться от поездок в национальный парк.

При этом отдел охраны и оперативного реагирования продолжают работать в штатном режиме. Ведется ночное патрулирование территории с целью предотвращения случаев браконьерства.