Управляющая компания «Лучший дом» предоставит жителям своих домов рассрочку по платежам

Одна из крупнейших управляющих компаний нашей области — «Лучший дом» — пошла на беспрецедентный шаг. Рассрочка платежей за содержание и обслуживание жилья коснется собственников помещений в более чем 300 многоквартирных домах, где сейчас проживают около 65-70 тысяч человек.

Подробнее об этой инициативе нам рассказала руководитель «Лучшего дома» Ирина Топорова:

— Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, очевидно, что значительная часть населения Калининградской области может столкнуться с сокращением семейных доходов из-за сокращения выручки и прибыльности коммерческих организаций-работодателей. Мы понимаем, в каком сложном финансовом положение оказались многие собственники жилых и нежилых помещений в домах, которые обслуживаются нашей компанией. Конечно, мы не врачи, и, к сожалению, вылечить всех не можем, но решили, что должны внести посильный вклад в поддержание качества жизни людей. А именно: уменьшить бремя содержания жилья за счет предоставления отсрочки в оплате услуг нашей управляющей компании за март и апрель.

— Как это будет реализовано на практике?

— Мы решили, что не будем начислять пени за неоплаченные квитанции за эти два месяца. Собственники могут в свободной форме направить нам заявление по телефону 98-83-43 или на сайт domtrest.ru о предоставление рассрочки и оплатить квитанции позже безо всяких штрафных санкций. Подтверждать свое финансовое положение никаким образом не нужно. При отсутствии заявления о рассрочке мы тоже готовы подождать два месяца и не начислять пени, но, разумеется, наше предложение рассчитано на добропорядочных плательщиков, которые не имеют накопившейся задолженности за предыдущие периоды.

Ирина Топорова

— На ваш взгляд, этому примеру могут последовать другие?

— Мы уже обратились в основные ресурсоснабжающие организации региона — «Янтарьэнерго», «Калининградтеплосеть», «Водоканал», «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», «Единую систему обращения с отходами», с предложением по предоставлению жителям региона аналогичной рассрочки платежей без взимания пени. Ведь стоимость коммунальных услуг также включена в общую квитанцию на оплату услуг ЖКХ. И львиная доля ежемесячных платежей — это как раз не услуги управляющих компаний, а плата за воду, электроэнергию, газ и тепло. Мы также направили письмо губернатору с просьбой поддержать нашу инициативу и посодействовать в том, чтобы поставщики ресурсов тоже оказали посильную помощь жителям Калининградской области. Мы также призываем другие управляющие компании последовать нашему примеру.

— В каком режиме сейчас работает ваша управляющая компания?

— В соответствие с законом, мы продолжаем свою обычную ежедневную работу. Сотрудники наших офисов перешли на удаленный режим, но рабочие, инженеры, дворники — все на своих местах и делают все, чтобы качество услуг не пострадало. Своих сотрудников, кто хоть как-то контактирует с людьми (например, при выдаче документов), мы снабдили защитными масками, перчатками, они проходят регулярную санобработку. Подъезды и лифты наших домов тоже обрабатываются достаточно эффективным специализированным средством на регулярной основе. Конечно, сейчас трудно будет многим, но на определенный период мы готовы даже «сработать в ноль». Совсем бесплатно предоставлять услуги мы, конечно, не можем, поскольку у нас работают люди, которым тоже нужно получать заработную плату и кормить свои семьи. Я искренне надеюсь, что скоро все проблемы останутся позади. Призываю всех жителей нашего региона соблюдать предписанные рекомендации и не терять бодрости духа!