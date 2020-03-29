2020-03-29T12:14:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 29 марта 2020 года: новых заразившихся за сутки нет, 70-летняя пациентка выписана из больницы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Калиниграде на утро 29 марта 2020 года
Кирилл Алексеев
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На 29 марта в Калининградской области обследовано нарастающим итогом на COVID-19 3501 человек, из них выявлено 11 случаев заражения.На 29 марта в Калининградской области обследовано нарастающим итогом на COVID-19 3501 человек, из них выявлено 11 случаев заражения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в России зарегистрировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В списке - 16 регионов (больше всего случаев - 197 - в Москве), Калининградской области в списке нет. Вместе с тем оперативный штаб сообщает об еще одном выздоровевшем пациенте.

- Сегодня выписана женщина, мама самой первой заразившейся коронавирусом калининградки, которая вернулась из Италии. Она была вторым зараженным в регионе, и на данный момент самым возрастным заболевшим и уже переболевшим в Калининградской области. Женщине более 70 лет, - сообщили в оперативном штабе, добавив, что состояние остальных пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, оценивается медиками как удовлетворительное.

Всего же, по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 29 марта обследовано нарастающим итогом на COVID-19 3501 человек, из них выявлено 11 случаев заражения (2 человека выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1552 человека, в том числе 19 в специальном учреждении «Паруса надежды».

В субботу губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к жителям региона с настоятельной просьбой соблюдать режим самоизоляции, без лишней надобности не выходить из дома. Глава области посетовал на то, что в субботу, когда была хорошая солнечная погода, тысячи калининградцев устремились на море. В воскресенье, 29 марта, ситуация изменилась: улицы Калининграда опустели, автомобилей мало, в центре города - одиночные пешеходы.

Напомним, в пятницу в регионе был введен режим "нерабочей недели". В течение, как минимум, восьми дней в области будут закрыты все развлекательные и культурные учреждения, кафе и рестораны, парки, спорткомплексы, промышленные предприятия, магазины промышленных товаров. Вместе с тем в соцсетях сообщали, что некоторые магазины стройматериалов продолжали в субботу работать. В воскресенье ситуация изменилась - магазины перешли на работу через сайт и осуществляют доставку товара по конкретным адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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