2020-03-29T14:08:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Всю неделю в Калининградской области будут закрыты МФЦ: куда обращаться, если назрела необходимость

Список телефонов "горячей линии"
Кирилл Алексеев
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Как минимум, неделю МФЦ будут работать дистанционно.Как минимум, неделю МФЦ будут работать дистанционно.Фото: Александр Подгорчук
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в числе прочих мер принял решение о закрытии в Калининградской области многофункциональных центров. Вместе с тем МФЦ будут работать дистанционно. Мы публикуем список телефонов "горячей линии" центров во всех калининградских муниципалитетах. Надеемся, эта информация будет для вас полезной.

Государственное казенное учреждение Калининградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (г. Калининград, ул. Генерала Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3, ул. Уральская, 18) - 8 (4012) 310-800

Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

(г. Калининград, пл. Победы, 1) - 8 (4012) 311-031

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Гурьевска» - 8 (40151) 3-02-38

Муниципальное казенное учреждение Гусевского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» - 8 (40143) 3-85-85, 8 (40143) 3-85-83

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Гвардейский городской округ» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (40159) 3-33-00

Муниципальное казенное учреждение Советского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (921) 263-69-67

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Светловский городской округ» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (40152) 4-15-05

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Зеленоградский городской округ» - 8 (40150) 3-23-30

Муниципальное казенное учреждение Неманского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (40162) 2-41-24, 8 (905) 249-76-84

Муниципальное казенное учреждение Нестеровского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (40144) 2-12-02

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Славский городской округ» - 8 (911) 457-16-61

Муниципальное казенное учреждение Правдинского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (40157) 7-10-71, 8 (900) 347-38-96

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Янтарный городской округ» - 8 (921) 268-05-83

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Светлогорского городского округа - 8 (40153) 2-40-88

Муниципальное казенное учреждение Мамоновского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (963) 290-48-01

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Балтийского городского округа» - 8 (40145) 6-55-50

Муниципальное казенное учреждение Черняховского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (906) 219-49-67, 8 (952) 059-85-79

Муниципальное казенное учреждение Краснознаменского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» - 8 (906) 214-94-04

Муниципальное казенное учреждение Полесского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (40158) 3-51-50, 8 (967) 351-31-79

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Багратионовский городской округ» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 8 (40156) 3-23-24

Муниципальное казенное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» - 8 (40142) 3-33-03, 8 (900) 569-39-45, 8 (906) 232-58-76

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Ладушкинский городской округ» - 8 (909) 786-55-99, 8 (921) 109-52-23

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Пионерского городского округа - 8 (921) 104-66-98, 8 (906) 211-31-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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