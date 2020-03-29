Всю неделю в Калининградской области будут закрыты МФЦ: куда обращаться, если назрела необходимость

Коронавирус в Калининграде, новости на 29 марта 2020 года: новых заразившихся за сутки нет, 70-летняя пациентка выписана из больницы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Калиниграде на утро 29 марта 2020 года