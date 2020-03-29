Военный санаторий в Светлогорске «развернул койки» для реабилитации больных коронавирусом

Из-за глобального распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по приказу министра обороны Российской Федерации и распоряжению Главного военно-медицинского управления прием отдыхающих в санаториях и базах отдыха Минобороны России временно приостановлен в период с 26 марта до 1 июня. Остаются отдыхать те, у кого не истек срок 21-дневной путевки.

Петр Звягинцев, начальник филиала «Светлогорский военный санаторий», самой крупной здравницы на Балтийском побережье, сообщил «Комсомолке» следующее:

- Мы прекратили прием военнослужащих, военных пенсионеров, граждан всех категорий на санаторно-курортное лечение. У нас последние отдыхающие будут находится до 18 апреля, до срока окончания путевки, лечим, проводим процедуры, люди нормально отдыхают. А потом персонал санатория до 1 июня уходит в отпуск. А затем открываемся. В санатории сейчас находится 398 человек на отдыхе, в том числе военнослужащие на медико-психологической реабилитации, приехавших практически со всей страны. Много прибыло с Дальнего Востока, Камчатки, из Новосибирска, других регионов.

Стоит отметить, что в военном санатории 600 штатных коек. Обычно они в это время заполнены. Это всегда самый загруженный санаторий Минобороны. К бою с коронавирусом медики готовы. В каждом отделении - по пять противочумных комплектов.

- Мы полностью обеспечены средствами защиты и дезинфекции, перчатками, одноразовыми медицинскими халатами, масками. Дезинфекция - каждые два часа, все моется и протирается. У тех, кто к нам поступал в приемном отделении, как это и предписано приказами Минздрава России, измерялась температура. Пациентов с признаками ОРВИ, повышенной температурой не было. Во время отдыха никто не заболел ОРВИ. Ежедневно у всех измеряется температура, все в норме. У каждого отдыхающего есть личная карточка, куда заносятся данные о состоянии здоровья.

Петр Звягинцев отметил, что санаторий уже готов развернуть койки для тех, кто должен находится на карантине по коронавирусу.

- Скажу больше - часть свободных мест уже развернута. После 18 апреля, если не дай Бог возникнет такая ситуация, будем работать по реабилитации пациентов на нашей базе.