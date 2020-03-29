«Какая-то новая реальность». Калининградский бизнес в растерянности, но сохраняет оптимизм

Накануне долгой нерабочей недели и введения карантинных мероприятий журнал "Королевские ворота" и медиагруппа "Западная пресса" организовали круглый стол, на который пригласили ведущих калининградских предпринимателей. Главные вопросы, которые были на повестке - что происходит и как дальше жить? И если с первым вопросом все более-менее понятно, хоть и не до конца, то ответа на второй вопрос нет в принципе. По крайней мере пока.

ПРО ГРЕЧКУ И НЕ ТОЛЬКО

Начал дискуссию совладелец торговой сети "SPAR-Калининград" Олег Пономарев. Он отметил, что в последние дни продажи продуктов питания бьют рекорды, а вот промышленные товары пошли в "минус".

- Весь нон-фуд, непродовольственный ритейл падает, - говорит Пономарев. - Люди думают, как сохранить средства. В этой связи наиболее защищенный сектор -продовольственный. Да, мы много продаем гречки, гречка, как известно, - это наше все. Явные лидеры продаж - продукты длительного потребления. Люди стали ходить по магазинам меньше, поэтому превентивно стараются покупать то, что им будет нужно всегда.

Чтобы не допустить дефицита товаров SPAR, как, впрочем, и другие сети, начинают формировать "стратегический запас" продуктов питания.

- Пока у нас будет нормальный транзит с Россией, пустых полок в магазинах не будет, - уверен Олег Пономарев. - Прорабатывается вариант доставки морским транспортом. Да и с калининградскими продуктами все неплохо: молоко местное, мясо тоже...

- У нас цикл позволяет обеспечить молочной продукцией всех жителей региона, - говорит руководитель компании "Залесское молоко" Андрей Романов. - Боремся за сохранение цены и за не очень быстрый рост себестоимости. Хотя он уже есть.

А как обстоит дело в строительной отрасли?

- Сейчас в одной точке сошлись многие факторы - и валютные колебания, и покупательная способность населения, и новшества в долевом строительстве, - говорит руководитель компании "Калининградстройинвест" Валерий Макаров. - Но у нас обеспечены все сдаточные объекты - закупили все необходимое, ускорили поставки. Щебня, например, у нас есть на полгода. А дальше перейдем на ручное управление. Увы, реальные доходы населения будут падать, вырастет безработица. Ипотека? Трудно сказать. Слава богу, Центробанк удержал ключевую ставку. Сегодня покупательский спрос даже повысился, но мы понимаем, что это временное явление. И в 2008, и в 2014 году у нас продажи падали, наверное, и сейчас это произойдет.

ГРУЗЫ ИДУТ

Не менее интересный вопрос, что сейчас происходит с транзитом.

- Большое количество машин ходит в Европу, задержек нет, - утверждает основатель логистической компании "ДСВ-Транспорт" Леонид Степанюк. - Сроки не увеличиваются. Очереди есть, но бывало и хуже. Разговаривал с агентами паромов, они догружены. Резерв есть, мы ездим. Не вижу пока спада. Подъема нет, но заказов достаточно.

- Водители грузовиков сейчас попадают под карантин из-за коронавируса? - спросили Степанюка.

- Распоряжением губернатора карантин к водителям сегодня не применяется, но проверки ужесточились. Мы и сами увеличиваем требования безопасности увеличиваем.

И все-таки из-за пандемии есть и задержки на границе (если раньше фура совершала путешествие в Европу и обратно за неделю, то сейчас за две), и сбои в поставках.

- У нас сейчас из-за жесткого карантина не грузится вся Западная Европа, - признается Олег Пономарев. - Испания перестала грузить Марокко. В Турции тоже все происходит с задержками - там водителей после рейса стали помещать на карантин.

ЗА ЧЕРНЫМ ЛЕБЕДЕМ ПРИЛЕТИТ БЕЛЫЙ?

А что же происходит с бизнесом в целом?

- Уже изменения в экономике и бизнесе очень существенные, - говорит руководитель компании «Битрикс 1С» Сергей Рыжиков. - Часть бизнеса прекращает деятельность, потому что не может функционировать в новых условиях. Но есть много новых компаний, которые начинают работать активнее. По нашей оценке, падение мирового ВВП будет существенным. Экономический кризис еще только начинается. После пандемии будет большая проблема с открытием границ, потому что все будут постепенно выходить из карантина. Это без сомнения будет влиять на бизнес. И к тому же бизнес будет готовится к осеннему повторению эпидемии. Но это будет уже не черный, а белый лебедь. "Что будем делать, чтобы так не было? Как будем работать в новых условиях"? Такие вопросы все будут задавать.

- Стоит ли сейчас уходит на жесткий карантин по примеру Западной Европы? - поинтересовались у Рыжикова.

- Вижу много плохих последствий от жесткого карантина, но игнорирование тоже не является хорошим методом, - отвечает бизнесмен. - Какая-то грань, по которой нужно пройти, сохраняя жизнедеятельность.

- А я сторонник жестких мер, лучше, если будут не выходные, а карантин, - высказывает свою точку зрения Валерий Макаров.

- Это первый кризис в реалиях российской экономики, когда практически нет паники, - говорит Андрей Романов. - Нет очередей в обменники валюты, нет истерии с продуктами питании. Да, был легкий ажиотаж, но по сравнению с предыдущими ситуациями совсем легкий. Это новые реалии мировой экономики и мировой геополитики. Я лично философски отношусь к тому, что происходит. Не надо стараться угадать тренды. Нужно действовать по обстановке.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В завершение дискуссии предприниматели попытались сделать прогнозы о том, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. И главное - что будет после того, как пандемия коронавируса все-таки пойдет на спад.

- Как раньше, уже не будет, - уверен Сергей Рыжиков. - И с точки зрения бизнеса, и с точки зрения рисков. Сейчас нужно принять текущее положение, как есть, откинуть все старое и думать только о новом.

- Экономика точно будет другой, - согласен Андрей Романов. - Закончилась эпоха глобализации, каждый будет закрываться в ракушки и защищать свою экономику. Границы уже закрыты.

- Калининградская область, которая активно сотрудничает с Литвой и Польшей, будет иметь наибольшие проблемы из всех российских регионов, - считает заместитель вице-президента компании "Содружество СОЯ" Михаил Городков. - За прошлый год у нас на 37 процентов снизилась инвестиционная активность, в этом году лучше точно не будет. К счастью, нет пока никаких проблем у банковского сектора.

А Олег Пономарев видит два сценария развития ситуации - оптимистичный и не очень.

- Первый сценарий: мы за полтора-два месяца пройдем сложный период и у нас будет въездной туризм. Есть информация, то Светлогорск весь забукирован на лето и уже много москвичей приехало. Есть версия, что за два месяца все закончится. И это мечта всего бизнеса. Второй сценарий: трудности продлятся от четырех месяцев до года, а то и больше. И там совершенно иные опции - мы попадаем в какую-то новую реальность.

- Я умеренный оптимист, - улыбается Леонид Степанюк. - Мы всегда выходили на более качественную ступень после кризиса. Надеюсь, что получится так и сейчас. Готовлю себя пережить апрель, а в мае будет отладка. Даже не допускаю, что больше трех месяцев все продлится.