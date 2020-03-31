Кто может продолжать работать в Калининграде в режиме самоизоляции, а кто должен сидеть дома

С 31 марта в Калининграде вслед за Москвой введен режим самоизоляции, подробности которого изложены в опубликованном на сайте правительства области постановлении №157. Однако у многих калининградцев вряд ли дойдут руки до этого документа, поэтому пресс-служба правительства сделала ряд кратких разъяснений по поводу того, кто теперь может ходить на работу, а кому лучше сидеть дома.

К предприятиям, которые могут работать, согласно 157-му постановлению правительства Калининградской области, по словам руководителя пресс-службы Дмитрия Лыскова, в первую очередь относятся аптеки, продовольственные магазины и магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости. Вот список этих непродовольственных товаров:

- санитарно-гигиенические маски;

- антисептик для рук;

- салфетки влажные;

- салфетки сухие;

- мыло туалетное;

- мыло хозяйственное;

- паста зубная;

- щетка зубная;

- бумага туалетная;

- гигиенические прокладки;

- стиральный порошок;

- подгузники детские;

- спички, свечи;

- пеленка для новорожденного;

- шампунь детский;

- крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка;

- бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ;

- зоотовары (включая корма для животных и ветпрепараты);

- печатные средства массовой информации.

Кроме того, пока не закрываются стройки и крупные заводы.

- У них есть право работать, но они могут и остановить стройки, как это сделали многие калининградские застройщики, - заявил Лысков. - Они строительство жилищных объектов приостановили на текущий момент. Работают организации непрерывного цикла, работа которых не может быть остановлена без существенных потерь. В Калининграде таких предприятий мало, в основном это касается крупных заводов. Режим работы сотрудников таких предприятий определяется уже внутренними нормативными актами и решением работодателей. Они могут сокращать смены, переводить на дистанционную работу технический персонал: бухгалтерию, отдел кадров и прочее по своему решению.

Рестораны и кафе могут продолжать свою работу, но только в режиме доставки и без самовыноса.

- Да, часть нашего общепита переквалифицировалась сейчас в пекарни, в магазины, как, например, сделал «Кёнигсбекер», - заметил Лысков. - Важно (мы дадим им эти пояснения), чтобы они обеспечили отсутствие у себя в помещении массового скопления людей. Это была та причина, по которой мы перевели общепит на доставку. Потому что в режиме самовыноса огромное количество людей все равно будет толпиться и ждать приготовления своих заказов. Многие компании пошли по этому пути, за что им спасибо.

Также продолжат работать объекты энергетики, и инфраструктурные объекты, предприятия общественного транспорта и объекты здравоохранения. Правда, транспорт уже работает в усеченном формате (сокращено количество рейсов), а медучреждения работают с ограничениями (в частности, запрещено посещение лежащих там больных).

- Магазины электроники должны быть закрыты, но могут работать на доставку. Как и магазины стройматериалов (например, «Бауцентр» и «Леруа Мерлен»), — добавил Лысков.

При этом в правительстве допускают, что некоторые бизнесмены могут пойти на различные уловки, например, закупить партию товаров первой необходимости и продавать ее у себя.

- Формально – да, они могут так сделать, - заметил Лысков. – Но к ним будут вопросы. Но вообще мы призываем не заниматься манипуляциями и рассчитываем, что у предпринимателей хватит совести на то, чтобы не идти на такие шаги.