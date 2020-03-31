Как будут помогать одиноким старикам и инвалидам в режиме самоизоляции в Калининграде

На сегодняшний день в Калининградской области подтверждено 12 случаев коронавируса. На карантине находятся 1615 человек, днем ранее под меднаблюдением было 1620 человек, при этом четверо из них находились в обсерваторе в Светлогорске.

Что делать если вы находитесь в условиях жесткой самоизоляции и не имеете возможности самостоятельно выносить мусор, покупать продукты и лекарства? Иными словами, как теперь жить одиноким старикам и инвалидам?

Как сообщили «Комсомолке» в министерстве социальной политики Калининградской области «предоставление срочных социальных услуг для оказания неотложной помощи осуществляется на основании заявления гражданина или по информации от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания».

Решение принимается немедленно в отделении соцзащиты по месту жительства. Лекарства, продукты, промтовары первой необходимости купят за ваш счет. Услуга дается на срок режима изоляции на дому, но не более 14 дней.

В частности, одиноким людям старше 60 лет, тем старикам, кто живет отдельно от детей и внуков, но попал в режим самоизоляции без медицинского наблюдения, помогут сотрудники муниципальных центров соцобслуживания населения за деньги, размер оплаты определят индивидуально. Бесплатно приносить заказанные продукты и лекарства старикам будут добровольцы, но покупка товаров - также за счет пенсионеров.

Важно, что без личного заявления в органы соцзащиты, никто никому помогать не будет. Так что нужно звонить и писать, либо просить это сделать родственников и соседей.

Куда обращаться пенсионерам и инвалидам?

Нужно звонить по телефонам в центры социального обслуживания:

Багратионовск: 8-(40156) 3-27-71

Гвардейск: 8-(40159) 3-48-39

Гурьевск: 8-(4012)74-13-27

Гусев: 8-(4014)33-35-57

Зеленоградск: 8-(4015)03-10-36

Калининград: 8 (4012) 65-55-17

Краснознаменск: 8-(4016)42-20-37

Ладушкин: 8-(4015)66-63-86

Мамоново: 8-(4015)64-07-27

Неман: 8-(40162)2-20-48

Нестеров: 8-(4014)42-25-75

Озерск: 8-(4014)23-22-05

Пионерский: 8 911 494 25 27

Полесск: 8-(4015)83-52-19

Правдинск:8 -(4015)72-18-09

Светлогорск: 8-(4015)32-00-64

Светлый: 8-(4015)23-66-18;

Славск: 8-(4016)33-22-61

Советск: 8-(4016)13-25-63

Черняховск: 8-(4014)13-12-99

Янтарный: 8 (40153) 2-40-71

Калининград: «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов «Гармония»: 8-921-853-07-50.

Полную информацию о социальных центрах в области вы узнаете ЗДЕСЬ.

Кроме того, семьям с детьми помогут в Калининградском «Центре социальной помощи семье и детям». Контактный телефон: 8-(4012)95-73-03.