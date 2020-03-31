«На больных детей денег все меньше!» Как калининградские благотворительные фонды выживают в условиях пандемии и самоизоляции

Пандемия коронавируса вынудила уйти на самоизоляцию, сидеть дома и никуда не выходить. Массовых мероприятий нет давно, каждый день мы слышим разговоры об экономическом кризисе. А как сейчас живется больным детям и калининградским благотворительным фондам, которые их поддерживают? Сейчас расскажем.

АКЦИЙ НЕТ, СБОРЫ СТОЯТ

В Калининградской области отменились все мероприятия, которые прежде организовывали благотворительные фонды. Это не концерты и выставки, без которых скучно, но обойтись можно. Тут все серьезнее. Речь об акциях, направленных на сбор пожертвований: благотворительный турнир по футболу, легкоатлетические забеги, ярмарки, кулинарные встречи и так далее.

- Пока мы себе поставили паузу до 1 июня. Надеемся, что ко Дню защиты детей нам удастся безопасно провести что-то массовое. Но гарантий нет. Отменены и все мероприятия для детей. Не работают реабилитационные лагеря, ежедневное волонтерство, - говорит руководитель благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская.

Результатом этого всего стало падение денежных поступлений.

- У нас колоссальный упадок всех пожертвований. Даже в том, что касается адресной помощи детям. Не говоря уже о серьезных фундаментальных программах, таких как психолого-социальная реабилитация детей, переживших онкологические заболевания. Стоят сборы на закупку оборудования для детей, у которых проблемы с дыханием и глотанием. А это экстренные случаи, - говорит София.

Сейчас у центра 76 паллиативных детей и 45 детей, нуждающихся в адресной помощи.

- У нас все на нуле. Мы уже понимаем, что на сегодня это падение в минус 20 процентов от годового оборота. Дальше ждем еще большие потери. Потому что вся эта ситуация не разрешится и не закончится через две недели. Экономический шлейф отразится на всей нашей аудитории благотворителей. Это и физлица, и предприниматели, и представители малого, среднего, крупного бизнеса. Все терпят упадок, нас это затрагивает, - говорит директор Центра «Верю в чудо».

Сейчас благотворительный центр держится по большей части на своих верных друзьях и партнерах.

- Есть аудитория, которая с нами долго и которая нам доверяет. Она понимает, что если мы закроемся, то произойдет значительный социальный отток. Конечно, они хотят поддерживать нас, насколько у них есть силы. Это костяк, на котором все сейчас держится, - говорит София Лагутинскя.

ВЫРУЧАЮТ МЕЦЕНАТЫ

Аналогичная картина и в благотворительном фонде «Берег надежды».

- В течение последнего месяца мы отмечаем падение активности благотворителей. С одной стороны, свою роль играет непростая экономическая ситуация, тревожность на фоне пандемии коронавируса, отмена массовых мероприятий – к примеру, на том же Дне селедки мы проводили благотворительные мастер-классы, пожертвования от которых шли в помощь детям, - говорит исполнительный директор фонда «Берег надежды» Елена Радзывилюк. - С другой стороны, в регионе развернута активная кампания в поддержку Миланы Семеньковой, для которой требуется быстро собрать очень большую сумму, и жители нашей области консолидировались вокруг девочки, безусловно нуждающейся в помощи.

При этом, по словам Елены Радзывилюк, постоянные меценаты, несмотря ни на что, продолжают помогать детям.

- Так, один из них всего за день помог собрать всю необходимую сумму на дополнительные обследования маленькой Люси Лебедевой из Балтийска, страдающей приступами, во время которых у нее останавливается дыхание. Также в довольно сжатые сроки удалось собрать необходимые средства для студентки из Калининграда Даши Демиденко. Мы объявили сбор 16 марта, а уже 22 марта сумма в 100 тысяч рублей была собрана.

При этом сейчас у «Берега надежды» открыты пять активных сборов для детей - для покупки оборудования.

15-летняя ученица ШИЛИ Камила Разинькова из Гусева (девочка, которая получила год назад тяжелый перелом позвоночника после падения на нее шкафа) вернулась из Польши с курса реабилитационного лечения, после которого ей стало лучше. В настоящее время собирают деньги на второй курс. Камила сможет отправиться на него, как только нормализуется ситуация, и границы будут открыты.

- Есть и те подопечные фонда, которым деньги собраны, и которых нужно отправлять на лечение. Это школьница из Правдинского района Алина Тютявина, которая отправилась с мамой на обследование в Москву. В начале апреля Дашу Демиденко ждут на обследование в Санкт-Петербурге. Несмотря на непростую обстановку, федеральные центры не отменили госпитализацию наших подопечных, - говорят в фонде.

Мама Люси Лебедевой также собиралась ехать в федеральные центры на исследования уже на этой неделе. Однако в связи с том, что Люся еще совсем малышка, а ситуация в настоящее время непростая (сложно найти жилье, договориться о транспортном передвижении) было принято решение перенести поездку на более поздние сроки на апрель.

Кроме того в эти дни фонд «Берег надежды» готовится объявить новый сбор – одному из малышей нужно срочное обследование.