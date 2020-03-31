2020-03-31T15:26:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Регистрация браков в Калининграде во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

Весной у нас традиционно много свадеб. Как происходит регистрация браков в Калининграде во время коронавируса?
Ольга Гончарова
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Еще недавно во Дворце бракосочетаний была радостная атмосфера, теперь все изменилось.Еще недавно во Дворце бракосочетаний была радостная атмосфера, теперь все изменилось.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Весной в Калининграде всегда играли много свадеб. Традиционно молодожены полумиллионного города планировали дату бракосочетания приурочить к теплому апрелю и цветущему маю. Самый крутой вариант устроить торжественную роспись, обменяться кольцами в красивейших приморских городах Светлогорске или Зеленоградске, там такие уютные милые ЗАГСы с роскошной обстановкой. Но нынче совсем другой коленкор, из-за введенного карантина по коронавирусу свадебные планы придется отложить на неопределенное время. Как же происходит регистрация браков в Калининграде во время коронавируса?

Женихи и невесты в трауре от последней новости: с 31 марта все дворцы и дома бракосочетаний в регионе закрыты на неопределенный срок. Так что белое не носить, шампанское не пить, танцевать тоже не рекомендуется.

В главном областном ЗАГСе Калининграда – Дворце Бракосочетаний - тоже печальная атмосфера, заявления на роспись не принимают, рождение детей не регистрируют:

- С сегодняшнего дня выдаем только свидетельства о смерти. По четвергам.

Работа отделов ЗАГС муниципалитетов самой западной области России с 31 марта по 5 апреля кардинально изменилась после введения на всей территории режима полной самоизоляции, по постановлению регионального правительства. Дан жесткий приказ приостановить государственную регистрацию актов гражданского состояния и прием граждан. Регистрации актов, назначенные после 30 марта, перенести по согласованию с заявителями и назначить после отмены режима полной самоизоляции при нормализации эпидемиологической обстановки. Установлен единый рабочий день - четверг по вопросам государственной регистрации смерти, а также для консультаций по телефону.

Во всяком случае, здоровье граждан - это главное. Не беда, если вам не получить ответ по вопросам проставления апостиля, справки из архива ЗАГС, не истребовать документы с территории иностранных государств. Все это подождет, в лучшем случае до 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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