2020-03-31T15:41:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде: школьникам и курсантам будут выдавать сухпайки

В правительстве области решается вопрос о выдаче льготным категориям школьников продуктовых наборов на время дистанционного обучения
Ольга ГончароваНадежда Ржевская
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Школьные столовые опустели на неопределенное время.Школьные столовые опустели на неопределенное время.Фото: Александр Подгорчук
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Глава Ассоциации организаторов социального питания Калининградской области Александр Яковенко подтвердил «Комсомолке», что не только к главам муниципалитетов, но и к организаторам школьного питания были обращения родителей, чьи дети в школе получают бесплатные горячие обеды, с просьбой рассмотреть возможность реализации этой льготы при дистанционном обучении.

- В настоящий момент решается вопрос порядка выдачи сухпайков и состав самих этих пайков, - уточнил Александр Яковенко. – По опыту других регионов, где уже решен этот вопрос, могу сказать, что в сухпайки входят нескоропортящиеся продукты: мука, крупы, макароны, сахар, консервы, растительное масло, галеты, печенье, чай, соки в индивидуальной упаковке и другие продуктовые единицы. Повторю, сейчас этот вопрос прорабатывается региональными властями совместно с региональным Роспотребнадзором. Наша задача в условиях строгой самоизоляции на период дистанционного обучения – организовать выдачу продуктовых наборов семьям таким образом, чтобы эта работа не нарушала главных принципов нераспространения коронавирусной инфекции. Все эти моменты в ближайшие дни будут отработаны, и родители, чьи дети получают бесплатное питание в школе, будут проинформированы о порядке выдаче наборов.

По словам Александра Яковенко, планируемая работа имеет огромное значение для всей сферы организаторов питания.

- Благодаря выделенным средствам из регионального бюджета на организацию выдачи сухпайков, мы сможем не только обеспечить продуктами самых нуждающихся, но и выдать заработанную плату работникам школьных пищеблоков за апрель и закрыть долги перед поставщиками продуктов. Не скрою, это существенная поддержка для всех организаторов питания области.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в Инстаграме признался, что и к нему поступает немало обращений по этому вопросу.

- Много вопросов про питание школьников, - написал глава региона. - С учетом перехода на дистанционное обучение у семей появились дополнительные расходы на питание детей, которое они раньше получали в стенах школы. Средства на питание предусмотрены региональным бюджетом, поэтому дал поручение предусмотреть либо организацию сухого пайка для таких школьников, либо денежной компенсации такого питания. Детали скоро доведем.

По официальным данным, в школах Калининграда, в среднем, 12% учащихся получают бесплатное питание, в муниципалитетах области – порядка 30%.

Школьники находятся на каникулах до 6 апреля. После этого все перейдут на дистанционное обучение.

А КАК В ВУЗАХ?

Курсантам также будут выдавать сухой паек

С 16 марта курсанты КМРК и Балтийской государственной академии перешли на дистанционное обучение в связи с эпидемией короновируса. Пищеблоки и столовые учебных заведений закрыты. Но все ребята и девчата, обучающиеся на бюджетной основе, будут получать сбалансированное питание.

- На первом этапе курсанты нашего морского колледжа будут обеспечиваться сухим пайком сразу за две недели. Сухой паек получат и курсанты БГА. Финансирование питания обучающихся в академии и колледже идет из федерального бюджета. Решение было принято на прошлой неделе с организацией, снабжающей наш вуз продуктами питания. Сейчас комплектуются продуктовые сухие пайки, соизмеримые по калорийности и цене горячему питанию в столовой. Работа идет, - сообщил ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

Напомним, в состав федерального вуза входят КМРК и БГА.

По словам Владимира Волкогона, в морском колледже сухим пайком будут обеспечены порядка 450 человек, в БГА примерно столько же курсантов:

- Горячее питание у нас получают только 24 курсанта КМРК, которые приехали учиться из других регионов России. Они не могли и пока не могут выехать домой. Они едят в столовой колледжа три раза в день, получают полноценный завтрак, обед и ужин, не выходя за пределы территории учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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