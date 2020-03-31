Передвижение по Калининграду на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

После принятия губернатором Калининградской области Антоном Алихановым решения о введении режима всеобщей самоизоляции возник вопрос, а как быть с личным транспортом. Мы выяснили, куда можно выезжать на своей машине и куда нельзя.

Полного запрета на использование личных автомобилей в Калининграде нет.

Но это не значит, что можно и нужно просто так кататься по городу, лишь бы не сидеть дома. Как раз наоборот.

- Использовать личную машину можно в нескольких случаях, - говорит руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. - Первый – это поездки на работу и обратно, если ваши организации не приостановили работу. Второй – когда нужно в продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение (если это экстренный, неотложный случай и вы уверены, что вас там примут). Третий - нужно отвезти продукты и (или) лекарства для помощи близким, которым нужен уход и медпомощь. Но тут не значит, что вы едете к бабушке гостить. Это может увеличить риск заразить и заразиться. Необходимо продумать бесконтактный способ общения. Например, оставить лекарства или продукты у двери. Напоминаем, что не нужно покидать дом без лишней необходимости: пешком или на машине.

В правительстве региона отметили, что экипажи ГИБДД, которые дежурят в Калининграде и городах области, могут остановить ваш автомобиль и поинтересоваться, куда и зачем вы едете, и есть ли в этом острая необходимость.

Также пока никто не запрещал поездки на такси. Общественный транспорт тоже продолжит работать. Однако, администрацией Калининграда в условиях максимального снижения передвижения по городу принято решение о сокращении перевозок пассажиров общественным транспортном.

- Расчетные интервалы движения общественного транспорта с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 составляют в среднем 30 минут. Есть, однако и те автобусы, которые теперь ходят по городу с интервалом 1 или 2 часа, - отметили в мэрии.

Для отслеживания местонахождения городского общественного транспорта пользуйтесь приложениями для ПК и мобильных устройств: «Go2bus», «Bustime» или «Яндекс-транспорт».

Добавим, что въезд и выезд в Калининград разрешен для всех видов транспорта.

Кстати, во вторник, 31 марта, Госдума России сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, где серьезно ужесточаются наказание за нарушение карантина. В частности, граждан могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП штрафы составят от 50 до 150 тысяч, а для юридических лиц и вовсе от 200 до 500 тысяч рублей.