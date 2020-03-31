«Я из дома впервые за три дня вышел!» Как калининградцы переживают режим самоизоляции

Вторник, 31 марта, стал первым днем, когда калининградцы прочувствовали на себе режим самоизоляции, введенный правительством Калининградской области. Несмотря на обещания жестких репрессий в отношении вольно разгуливающих граждан (отлучаться из дома теперь можно только по острой необходимости), горожане еще встречаются на улицах. С ними-то и побеседовал корреспондент «Комсомолки», чтобы выяснить, одобряют ли калининградцы новые ограничения и сколько времени готовы их терпеть.

«СИДЕТЬ ДОМА – ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ»

С утра до 15:00 в Центральном районе по громкоговорителю трижды предупреждали о введении нового режима, правда, разобрать слова, доносившиеся из мегафона, было практически невозможно. Зато оказавшиеся в это время на улице моментально доставали смартфоны и начинали снимать видео. Вероятно, они ощущали себя актерами второго плана на съемках фильма-антиутопии, перебегая от одного закрытого магазина к другому. Тем не менее, супермаркеты и минирынки продолжали работать, и к ним все еще тянулся народ.

Пустая улица Карла Маркса...Фото: Иван МАРКОВ

- Я вообще отношусь к введению этого всего положительно, сама вот только в магазин за молочком козьим вышла, - говорит пенсионерка Наталья Зикеева, показывая сумку. – Правда, у дома оно не продается, поэтому пришлось с Каштановой аллеи до Пугачева идти. Полицейские, кстати, мне не попадались еще, а то говорили, что ругать будут.

- А почему вы маску не надеваете?

- А если ты не болен, то и маску носить не надо, зато резиновые перчатки я надела, - продемонстрировала женщина свои руки.

Через несколько метров встречаю молодую мамочку, которая катит коляску со стороны Комсомольской.

- А что это вы гуляете в такое время? - интересуюсь.

- А мы не гуляем, - резко осадила меня женщина, и продолжила толкать свою коляску. – Мы за продуктами идем. Туда и обратно.

- Вы из-за этого режима меньше на улице бывать стали?

- Намного, - отвечает она. – Мы обычно часа по два гуляем, а теперь дома торчать приходится.

...И пустая Фестивальная аллея.Фото: Иван МАРКОВ

Фестивальная аллея – одна из немногих пешеходных улиц Калининграда, и на ней обычно прогуливаются толпы людей. Сегодня же тут пустынно. Правда, через минуту из-за поворота появляется парочка пенсионеров. Мужчина и женщина идут медленно. Это демонстративная прогулка.

- Вижу, что вы не в магазин и не в аптеку идете. Вам режим самоизоляции не нравится?

- Я к нему резко отрицательно отношусь, - самоуверенно басит пенсионер Федор. – И да, мы просто гуляем. Сидеть дома – значит, панике поддаваться. Маски мы на улице тоже не надеваем. Разве что в магазине.

- Если эти маски еще и на улице надевать, то иммунитет упадет совсем, - поддерживает мужа пенсионерка Людмила. – А вообще нам тут несколько улиц от света отключили: Комсомольскую и Борзова, например. Дома ни отопления, ни света. И что там делать? Я тоже против этого домоседства. Люди у нас и так болеют много, а после этого карантина еще больше иммунитет упадет. Люди к тому же в постоянном стрессе находятся. Если уж и принимать меры, то раньше. И границы раньше закрывать, пока москвичи не приехали к нам и коронавирус свой не привезли.

Еще две женщины с колясками на Фестивальной аллее разговаривать и вовсе отказались, сообщив, что режим самоизоляции им «не интересен».

В районе улицы Чкалова встречается еще один пенсионер. Бывший участковый Владимир Алексеевич.

- Что говорите? Самоизоляция? Это что-то вроде изоленты что ли? Ааааа! Тьфу ты! Да я гуляю тут просто.

- А что скажете полицейскому, который вам захочет штраф выписать за нарушение режима?

- Я ему скажу, что мне восьмой десяток, а он молодой еще. Да и вообще, может, я покушать иду купить себе. С голоду что ли помереть? А вообще режим хороший придумали...

Дорожным рабочим изолироваться пока не рекомендовали.Фото: Иван МАРКОВ

МЫЛОМ И «ЗВЕЗДОЧКОЙ» ПО КОРОНАВИРУСУ

Владельцы собак в городе ведут себя максимально спокойно. Они не оглядываются по сторонам в поисках полицейских и росгвардейцев, а просто вальяжно прогуливаются по улицам. Пусть власти и говорили что-то про 100 метров от дома, но первое правило собачника – увести свое животное в парк или сквер.

- Если бы мои дети были помладше сейчас, я бы гуляла с ними, - говорит, удерживая на поводке рыжую собачонку калининградка Мария. – Надо просто дистанцию соблюдать, вот и все. Поодиночке гулять, либо своей семьей, я бы разрешила.

Есть среди калининградцев и те, кто однозначно поддерживают новый режим. Например, пенсионер Николай Васюткин выбрался из дома впервые за три дня. Перед выходом на улицу он сделал ряд процедур, от которых у него всю дорогу до магазина ручьями льются слезы.

- Я бы с маской вышел, но в аптеках их нет, - растирая слезы по щекам, говорит он. - Поэтому я мылом хозяйственным в носу густо намазываю, а около ноздрей вьетнамской «Звездочкой» мажу.

- Думаете, калининградцам не нужно послаблений в режиме делать?

- Ни в коем случае! Пусть дома сидят!

- А надолго население хватит?

- Думаю, недели две выдержат. А потом, может, все и закончится, - отвечает Васюткин. - Государство все правильно делает. Надо просто пересидеть, иначе завал полный будет с этим вирусом.

"Кёнигсбеккер" сделал разметку на полу и закрыл залы для посетителей.Фото: Иван МАРКОВ

ТОРГОВАЛИ ЦВЕТАМИ, А ТЕПЕРЬ МЫЛОМ И СПИЧКАМИ

А вот предприниматели, на магазинах которых сейчас висят таблички «Закрыто» ждать уже не могут. Например, администратор одного из магазинов обуви на проспекте Мира рассказала, что ситуация, в которую попала она и хозяева торговой точки – хуже не придумаешь.

- Я думаю, что жители, может, еще и протянут неделю, две, три, а потом все просто взвоют, - говорит она. - Что касается бизнеса, то я просто в шоке! Товарооборота нет, люди не получают зарплаты. Да, продуктовые заработали. У них скупили продукты, которых на какое-то время хватит. А потом что? А если про наш магазин говорить, то у нас в январе и феврале был спад, сейчас мы закрыты, а сотрудников мы распустили по домам. Сколько смогли, столько выплатили. А с чего брать зарплату? У нас обувь в кредит покупалась. Теперь и деньги на зарплату в кредит брать? У всех наших соседей те же самые проблемы. Это трындец полный!

- А если у банка реструктуризацию долга попросить?

- Сразу получится плохая кредитная история, и тебе потом никто кредит не даст больше! Нам вот сейчас надо будет выплачивать кредит. А с чего? Все закрыто, и денег нет.

Интересно, что часть предпринимателей решила использовать лазейку в постановлении правительства. Теперь они занимаются продажей товаров первой необходимости. Такой пример мы обнаружили на улице Карла Маркса. На одном из цветочных у входа висит яркое объявление: «Внимание!!! В нашем магазине вы можете приобрести товары первой необходимости».

Цветочный магазин, чтобы не закрываться, решил торговать мылом и спичками.Фото: Иван МАРКОВ

- А что у вас из этих товаров есть? – спрашиваю у продавца.

Женщина тут же достает из-под прилавка распечатанное постановление №157 и говорит:

- Читайте пункт четвертый. У нас из этих товаров есть туалетная бумага, спички и мыло. Вот!

Продавец торжественно указывает на стеллаж, стоящий в центре цветочного зала, на котором аккуратно разложены перечисленные предметы с яркими ценниками.

- У вас же этого не было, вроде, - удивляюсь я.

- Раньше не было, а теперь есть! – с гордостью отвечает продавец.