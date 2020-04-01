2020-04-01T18:10:16+03:00
Звезды

Калининградский бард написал песню про коронавирус

Она звучит в новой программе Литературного театра «Если я заболею…»
Игорь Самарин
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Евгений Полин не мог не откликнуться на очередную актуальную тему.Евгений Полин не мог не откликнуться на очередную актуальную тему.Фото: Игорь Самарин
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Литературный театр Калининграда предложил своим зрителям первоапрельскую премьеру. Как это сейчас практикуется, на удаленном доступе. И, как обычно, на злобу дня.

Программа называется «Если я заболею…» Ведущие актеры «Литературного» - Нина Макарова, Ольга Корнейчук, Александр Костенко, Эдуард Бирюков, Евгений Полин и другие читают стихи (некоторые из которых написаны главным режиссером театра Альбертом Михайловым) и поют песни, в которых так или иначе обыгрывается тема здоровья и болезней. «Поэтические симптомы, диагнозы, предписания, догадки, советы, предостережения, пренебрежения» (как значится в аннотации) – всему этому, оказывается, были отнюдь не чужды ни Пушкин, ни Бёрнс, ни Окуджава, ни еще многие известные сочинители.

К числу последних, кстати, можно причислить Евгения Полина, который работает не только над сценическими образами, но и не менее успешно - в жанре бардовской песни. И специально для такого случая сочинил «Песню про коронавирус»:

«Лежу на макаронах и пою,

И песней душу радую,

И сверху вниз уверенно плюю

На вирусы проклятые…»

Посмотреть программу можно на сайте Литературного театра http://www.litteatr.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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