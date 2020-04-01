«Снижаем аренду и раздаем продуктовые наборы». Как живет Центральный рынок Калининграда в режиме самоизоляции

«КРИКНЕШЬ, И ЭХО УСЛЫШАТЬ МОЖНО»

Калининградский Центральный рынок, как и все городские улицы, с 31 марта опустел. Несмотря на то, что продавцы продолжают работу, многие из них уже задумались о закрытии торговых точек. Причин две. Первая – поставщики взвинтили цены на фрукты и овощи (некоторые позиции подорожали в два раза). Вторая – количество покупателей снизилось практически до нуля.

- Нам пока аренду уменьшили вдвое, - говорит продавцов фруктов. – Но и это, я боюсь, не потянем. Сегодня до обеда у меня был только один покупатель.

- В первый день введения режима самоизоляции у нас тут было плохо, а сегодня – еще хуже, - добавляет его коллега из отдела орехов и сухофруктов. – Я не помню, чтобы тут так было. Крикнешь, и эхо услышать можно.

Продавец, специализирующийся только на яблоках, стянув медицинскую маску на подбородок, рассказывает, что у него дела чуть лучше, но продажи упали примерно в три раза.

- Да, у меня и вчера, и сегодня мало покупателей, но если уж берут, то как будто на пару недель сразу, помногу то есть, - говорит он.

На поставщиков жалуются почти все. В частности, предприниматели сообщают, что пока стараются полностью распродать старый завоз, потому что от нового покупатели могут просто отказаться.

- Имбирь очень подорожал, - говорит продавец зелени. – Раньше я по 300 рублей за килограмм его продавал, а новый ценник – 800. Он практически весь из Китая, и других цен после нового привоза, похоже, не будет. Чеснок – тоже китайский. Он у меня стоил 15 рублей за головку, а теперь 25. Соседи говорят, что у них последние лимоны по 30-35 рублей, дальше будут сильно дороже, но пока непонятно, насколько конкретно.

Рыбный отдел на рынке совсем опустел.Фото: Иван МАРКОВ

ЖИЗНЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Еще два видимых изменения – асфальт на рынке расчерчен на квадраты, чтобы покупатели держались друг от друга на полутораметровом расстоянии. А также абсолютное большинство продавцов в масках.

- Мы помогаем нашим арендаторам обеспечить продавцов масками, - рассказывает директор рынка Сергей Званок. – Если у кого-то маски заканчиваются, мы помогаем их приобретать, потому что понимаем, как сложно их купить. Также мы постоянно обрабатываем все павильоны дезинфицирующими веществами.

- Но у вас же многие продавцы просто спускают маски вниз, то есть они, вроде бы и есть, но функции своей не выполняют.

- Мы их постоянно учим, но, к сожалению, не все пока прислушиваются. Арендаторы тоже учат своих продавцов. Для них это пока в новинку просто, - отвечает Званок.

Руководитель рекламной службы Центрального рынка Екатерина Поделенко также подтвердила, что каждые час-два проводится санитарная обработка всех входных групп рынка и протираются все дверные ручки.

Директор рынка Сергей Званок.Фото: Иван МАРКОВ

«АРЕНДУ СНИЖАЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО»

Что же касается снижения нагрузки на арендаторов, то, по словам Званка, аренда снизится настолько, насколько «она еще никогда не снижалась».

- Мы договорились с предпринимателями. У нас на апрель будет значительное снижение аренды по объективным причинам, - говорит Званок. – Но у нас будет очень дифференцированный подход, в зависимости от ассортимента. Скидка будет очень существенная, такой у нас никогда еще не было.

- У вас есть еще вещевой отдел, торговый центр «Колос», например, где сегодня вообще почти все закрыто. Как поступите с этими предпринимателями?

- Мы выполняем постановление главы региона, и закрыли все непродовольственные группы за исключением тех, кто торгует товарами первой необходимости. По аренде будем с каждым отдельно решать. Кто-то захотел под склад временно свое помещение отдать. У нас полторы тысячи предпринимателей, и мы с каждым будем разговаривать.

Подготовка продуктовых наборов. Развозить по домам их начнут со 2 апреля.Фото: Иван МАРКОВ

РАЗДАЧА ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

Центральный рынок пошел еще на один шаг, которого от него, наверное, не ожидали. Со 2 апреля он начнет развоз бесплатных продуктовых наборов по квартирам малообеспеченных граждан.

- Завтра мы начинаем развоз этих наборов на шести автомобилях совместно с сотрудниками соцзащиты. Будет пробная партия. Потом мы увеличим количество автомобилей, чтобы в течение недели закончить эту акцию и обеспечим необходимым продовольствием эту социально незащищенную категорию граждан. Это разовая акция, но она охватит 3000 человек.

По словам Сергея Званка, решение о покупке продуктовых наборов и бесплатной их раздаче принял учредитель группы компаний «Центральный рынок» и рынка «Сельма» Юрий Дмитриев.

- Он за свои средства купил это продовольствие и передал на безвозмездной основе всем нуждающимся. Вместе с мэром города Алексеем Силановым они решили, что к группе нуждающихся отнесут одиноких пожилых калининградцев и инвалидов, которые сегодня не могут выйти из дома за продуктами. Списки нуждающихся уже утвердила служба соцзащиты. В продуктовый набор войдет крупы рисовая и гречневая, мука, подсолнечное масло, сахар, рыбные и мясные консервы и макароны, - добавил Званок.