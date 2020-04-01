Как распознать финансовые пирамиды и не лишиться сбережений

Вам обещают гарантированный доход, предлагают вложить деньги под высокие проценты и просят привлекать друзей? Осторожно! Финансовая организация может оказаться банальной финансовой пирамидой. Разбираемся в том, как распознать такие организации и не лишиться сбережений.

Мавроди умер, но дело МММ живет

Несмотря на то, что с 90-х годов у россиян должен был выработаться стойкий иммунитет к уловкам подобных структур, мошенники и сегодня находят жертв. Современные пирамиды действуют стремительно: агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит халяву и ... все. Организаторы скрываются с деньгами обманутых вкладчиков, чтобы на новом месте открыть новый псевдоинвестиционный проект.

Сегодня все чаще пирамиды действуют через интернет, активно используют социальные сети. Однако для консервативной части населения работают и офисы. Аферисты предлагают вложиться в строительство недвижимости, акции, сельхозпроизводство как в России так и зарубежном. Деньги привлекаются для инвестиций в криптовалюты, через Gram и Libra от Telegram и Facebook.

- Новая тенденция - появление пирамид, направленных на конкретные социальные группы и диаспоры сопредельных государств, - отмечает директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

«Инвестиционные» услуги

По всей стране набирают обороты работа псевдоброкерских компаний. Жертв чаще всего ищут на сайтах по поиску работы, предлагают легко заработать на электронной бирже. После установки специального приложения на компьютере жертвы начинают получать деньги и веру в игру на «бирже». Далее закладывают жилье, берут кредиты в надежде «поднять денег». Но конце концов, проигрывают все.

По словам официального представителя МВД России Ирина Волк, в полицию поступило около 70 заявлений от потерпевших, которые вложили в игру на бирже от 300 тысяч до шести миллионов рублей. В общей сложности они потеряли свыше 50 миллионов рублей.

Так же в интернете можно найти «брокерские» фирмы, большинство из которых зарегистрированы за пределами России, то есть их деятельность на территории РФ запрещена. Зачастую это форекс-диллеры. Как отмечает эксперты, даже реальная торговля на рынке Форекс - это всегда риск: шансов потерять все значительно больше, чем сорвать куш. Поэтому не смотря на соблазн заработать – стоит обходить этот рынок стороной.

Не верить в обещания ООО и КПК

Большое количество жертв остается после обрушения финансовых пирамид, действующих под видом потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Причем потребительские кооперативы не находятся под надзором ЦБ РФ, поэтому к их деятельности нужно подходить с особой осторожностью.

«Черные» кредиторы

Сегодня кредит в банке получить непросто, нужна чистая кредитная история, низкая долговая нагрузка и подтвержденный доход. И здесь на сцену выходят нелегальные кредиторы. Это ростовщики и компании, не имеющие либо лишенные специальной лицензии Банка России, а также фирмы, зарегистрированные за рубежом. Они не соблюдают законодательство, не ограничивают свои процентные ставки и могут прибегать к преступным схемам, выбивая долги.

Нелегалы могут просить деньги за получение займа, а затем исчезать. Например, за проверку кредитной истории, комиссию, страховку, услуги нотариуса или членский взнос за вступление в кооператив. Бывали случаи, когда мошенники, получив полный пакет документов, брали кредиты от имени своих клиентов. Либо подменяли договор, где указана, например, иная сумма, процент или срок возврата.

Широкое распространение в России получили и схемы «возвратного лизинга» когда юрлица или ИП выдают займы физическим лицам под залог автомобилей. В результате человек теряет выгоду из-за высоких процентов по договору, а то и вовсе лишается транспортного средства.

Как уберечься от обмана?

«Финансовые пирамиды» сегодня часто маскируются под инвестиционные компании, кредитные организации и кооперативы.

- Объединяет их обещание выплатить вкладчикам баснословные проценты при отсутствии каких-либо рисков, - говорит координатор программы по финансовой грамотности в Калининградской области Алена Бушмина. - Поэтому прежде, чем вложить сбережения на привлекательных условиях, уточните есть ли у финансовой организации лицензия Банка России, внесена ли она в соответствующие госреестры, размещенные на сайте Центробанка?

Первое, на что обратить внимание, - лицензия Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг / Федеральной службы по финансовым рынкам) на ведение деятельности, которую предлагает организация. Причем лучше проверить это самостоятельно на сайте Банка России в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка».

Проверить фирму стоит еще и в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России, так если организация только открылась и уже привлекает средства – стоит насторожиться. Нельзя верить яркой и активной рекламе, обещающей высокие доход и отсутствие риска. Настоящие инвестиционные компании по закону обязаны предупреждать о рисках инвестиций. Классическими признаками пирамиды являются необходимость вносить предварительные взносы и привлекать новых участников.

По оценкам Банка России и правоохранительных органов, количество финансовых пирамид в России снижается. Однако за прошлый год только в Калининградской области было выявлено пять организация с признаками финансовых пирамид, об этом сообщают в региональном отделении Банка России. Поэтому будьте бдительны и не верьте даже самым красочным обещаниям.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация — по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.