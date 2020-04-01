2020-04-01T11:40:54+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» заработал за январь-февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль банка «Открытие» за первые два месяца 2020 года по РСБУ составила 4,6 млрд рублей
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Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 марта составил 13,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) за 2 месяца 2020 года составили 19,1 млрд руб., что на 15% лучше результата за аналогичный период прошлого года (16,5 млрд). Положительное влияние на данный результат оказал в том числе рост чистого комиссионного дохода на 40% (с 3,2 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб.).

За январь-февраль 2020 года активы банка «Открытие» увеличились на 1%. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) вырос на 10 млрд. до 1,4 трлн. рублей. При этом розничный кредитный портфель превысил 400 млрд. рублей.

В январе-феврале средства клиентов на счетах и депозитах банка «Открытие» увеличились на 17 млрд (+1%) до 1,8 трлн рублей. Объем вложений в ценные бумаги за период сократился на 94 млрд рублей (12%).

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

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