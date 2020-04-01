АВТОТОР помогает Музею Мирового океана выплачивать компенсацию зарплаты сотрудникам

Из-за карантина и режима самоизоляции Музей Мирового океана впервые за 30 лет своей работы закрыл свои двери для посетителей. Поскольку этот вынужденный шаг обернулся серьезными финансовыми убытками, холдинг АВТОТОР решил поддержать давних партнеров. Компания взяла на себя выплату компенсации заработной платы части сотрудников музея и профинансировала проведение комплексной дезинфекции не только помещений, но и всей обширной территории. При этом заводы самого АВТОТОР, напомним, тоже приостановлены в связи с противовирусными мероприятиями в стране.

- Мы очень рады, что у нас есть такой надежный партнер и преданный друг, как Владимир Щербаков, основатель компании АВТОТОР, - отметила генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивков. - Я уже говорила, что если можно было бы назвать имя мецената десятилетия в России, то я бы назвала АВТОТОР и лично Владимира Ивановича, потому что это пример уникального частно-государственного партнерства в нашей стране. И мне вдвойне приятно видеть, что АВТОТОР не остался в стороне и сейчас, когда наш музей особенно нуждается в поддержке. Любая сложная ситуация - это хорошая проверка отношений. Мы рады, что наша дружба эту проверку прошла!

Отметим, что компания на протяжении многих лет сотрудничает с Музеем Мирового океана, участвуя в реализации многих громких проектов, включая фестиваль исторических судов «Водная ассамблея». При личном участии Владимира Щербакова также была создана уникальная экспозиции «Люди моря», включающая в себя более 1000 предметов культуры, быта и религии стран Юго-Восточной Азии. При поддержке АВТОТОР музей принимает участие в проходящей кругосветной экспедиции барка «Седов».

Руководство АВТОТОР уже подтвердило, что все взятые ранее обязательства и намеченные совместные проекты с одним из ведущих музеев Калининградской области будут реализованы, как только станет возможно.