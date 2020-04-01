2020-04-01T18:41:19+03:00
Общество

АВТОТОР помогает Музею Мирового океана выплачивать компенсацию зарплаты сотрудникам

Компания также профинансировала проведение масштабной дезинфекции
Поделиться:
Основатель АВТОТОР Владимир Щербаков и директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.Основатель АВТОТОР Владимир Щербаков и директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.
Изменить размер текста:

Из-за карантина и режима самоизоляции Музей Мирового океана впервые за 30 лет своей работы закрыл свои двери для посетителей. Поскольку этот вынужденный шаг обернулся серьезными финансовыми убытками, холдинг АВТОТОР решил поддержать давних партнеров. Компания взяла на себя выплату компенсации заработной платы части сотрудников музея и профинансировала проведение комплексной дезинфекции не только помещений, но и всей обширной территории. При этом заводы самого АВТОТОР, напомним, тоже приостановлены в связи с противовирусными мероприятиями в стране.

- Мы очень рады, что у нас есть такой надежный партнер и преданный друг, как Владимир Щербаков, основатель компании АВТОТОР, - отметила генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивков. - Я уже говорила, что если можно было бы назвать имя мецената десятилетия в России, то я бы назвала АВТОТОР и лично Владимира Ивановича, потому что это пример уникального частно-государственного партнерства в нашей стране. И мне вдвойне приятно видеть, что АВТОТОР не остался в стороне и сейчас, когда наш музей особенно нуждается в поддержке. Любая сложная ситуация - это хорошая проверка отношений. Мы рады, что наша дружба эту проверку прошла!

Отметим, что компания на протяжении многих лет сотрудничает с Музеем Мирового океана, участвуя в реализации многих громких проектов, включая фестиваль исторических судов «Водная ассамблея». При личном участии Владимира Щербакова также была создана уникальная экспозиции «Люди моря», включающая в себя более 1000 предметов культуры, быта и религии стран Юго-Восточной Азии. При поддержке АВТОТОР музей принимает участие в проходящей кругосветной экспедиции барка «Седов».

Руководство АВТОТОР уже подтвердило, что все взятые ранее обязательства и намеченные совместные проекты с одним из ведущих музеев Калининградской области будут реализованы, как только станет возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анатолий Куликов, генерал армии: Мишустин, выполняя Указ президента, фактически уже действует в чрезвычайных условиях
Бывший вице-премьер, экс-глава МВД РФ - о праве правительства вводить чрезвычайное положение - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
«Единая Россия» подготовила меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии
Фракция «Единая Россия» приняла участие в разработке пакета законопроектов, благодаря которому представители малого и среднего бизнеса, а также граждане могут получить поддержку от властей
Новости 24
Калининградский минздрав закупил еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких
5 тысяч на продукты: Оставшимся без работы калининградцам окажут помощь
Власти Калининграда призвали льготников сэкономить деньги и не покупать проездной на апрель
«Безопасный город» стал отслеживать скопления людей в Калининграде
Свыше 100 пожилых калининградцев воспользовались помощью волонтеров в покупке продуктов и лекарств
В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны
Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств
В Калининграде закрыли аптеку для льготников на ул. Университетской
Власти могут направить 1 млрд рублей на поддержку калининградского бизнеса
В Зеленоградске сотрудникам администрации выдают справки о «свободе передвижения»
На ул. Ялтинской в Калининграде приостановлено строительство тротуаров из-за защитников деревьев
В Калининграде УФСБ заподозрило сотрудника Росреестра в превышении полномочий
Чем занять детей на самоизоляции: В Калининграде заработали интернет-платформы для обучения
Пьяный калининградец едва не отрезал гостю ухо
В Балтийске сгорели три евроконтейнера для твердых отходов
В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе
В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета
В Калининградской области вновь сократилось количество находящихся под меднаблюдением людей
В Калининграде в часы пик увеличили количество рейсовых автобусов
В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет
Очевидцы сообщают о смертельном ДТП в Гвардейском районе
В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса
Объем трафика сервиса Wink на Северо-Западе вырос на 25%
На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец расплачивался с помощью найденной кредитки
В Гурьевске ночью сгорел автомобиль «Жигули»
Алиханов: В Калининграде работодатели смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Фридландские ворота вошли в топ самых интересных музеев России