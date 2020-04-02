2020-04-02T15:35:15+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» выбрали лучших котов Калининграда

Объявляем победителей нашей весенней битвы
Сергей Богров
Поделиться:
Кот по кличке «Золото»Кот по кличке «Золото»Фото: из архива героя публикации
Изменить размер текста:

Калининградцы выбрали победителей нашей «Битвы мартовских котов». Первое место занял кот по кличке «Золото». Его хозяин Илья называет его чудесным и горит, что он любит сидеть на окне и ловить птичек, пролетающих мимо.

Грациозная кошка Симона Фото: из архива героя публикации

Грациозная кошка СимонаФото: из архива героя публикации

«Серебро» взяла грациозная кошка Симона, у которой разный цвет глаз. По словам хозяйки Дианы, часто можно наблюдать, как с помощью пушистых лап она сбрасывает с полок цепочки и серьги. А еще у Симоны есть собственный Инстаграм!

Удивительная кошка Василиса Фото: из архива героя публикации

Удивительная кошка ВасилисаФото: из архива героя публикации

Третье место заняла удивительная кошка Василиса. Ее владелица Валерия утверждает, что животное обожает жевать цветы, резинки для волос, сами волосы, пакетики, фантики и многое-многое другое. Хозяйка призналась, что решила участвовать, потому что ее кошка очень смешная и она хотела, чтобы все ее увидели.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников. Конечно, ваши котейки и кошечки — самые лучшие. Победители получат спецпризы от «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
Новости 24
Продление нерабочей недели в Калининграде: Власти области сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
В Калининграде провели сложнейшую операцию пациенту с расслоением аорты
Власти Балтийска планируют ограничить въезд в город
В Калининград завозили сыр, произведенный на «фантомном предприятии»
Полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве калининградца
Алиханов: В семи муниципалитетах Калининградской области приступили к яровому севу
В Светлом директора муниципального предприятия уличили в занятии бизнесом
В Светлогорске начали дезинфицировать остановки общественного транспорта
В Калининградской области из-за коронавируса перенесли проверки резидентов ОЭЗ
В Калининграде недовольный очередью в магазине мужчина устроил дебош и ударил полицейского