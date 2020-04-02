Читатели «Комсомолки» выбрали лучших котов Калининграда

Калининградцы выбрали победителей нашей «Битвы мартовских котов». Первое место занял кот по кличке «Золото». Его хозяин Илья называет его чудесным и горит, что он любит сидеть на окне и ловить птичек, пролетающих мимо.

Грациозная кошка СимонаФото: из архива героя публикации

«Серебро» взяла грациозная кошка Симона, у которой разный цвет глаз. По словам хозяйки Дианы, часто можно наблюдать, как с помощью пушистых лап она сбрасывает с полок цепочки и серьги. А еще у Симоны есть собственный Инстаграм!

Удивительная кошка ВасилисаФото: из архива героя публикации

Третье место заняла удивительная кошка Василиса. Ее владелица Валерия утверждает, что животное обожает жевать цветы, резинки для волос, сами волосы, пакетики, фантики и многое-многое другое. Хозяйка призналась, что решила участвовать, потому что ее кошка очень смешная и она хотела, чтобы все ее увидели.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников. Конечно, ваши котейки и кошечки — самые лучшие. Победители получат спецпризы от «Комсомолки».