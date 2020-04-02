2020-04-02T16:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

После визита больного изолировано 15 сотрудников поликлиники кардиоцентра в Калининграде

Региональный Роспотребнадзор следит за ситуацией
Александр КАТЕРУША
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В кардиоцентре продолжается и не приостанавливается экстренная и плановая госпитализация по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».В кардиоцентре продолжается и не приостанавливается экстренная и плановая госпитализация по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».Фото: Александр Подгорчук
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Сразу 15 сотрудников поликлиники кардиоцентра поселка Родники под Калининградом находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции по месту жительства. Они контактировали с больным пациентом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора в ответ на официальный запрос.

Напомним, в понедельник 30 марта закрылась поликлиника Федерального центра высоких медицинских технологий в поселке Родники. По информации «Комсомолки», накануне туда пришел больной пациент, который плохо себя чувствовал.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что это был мужчина старше 40 лет.

- Пациент проходил КТ-обследование. По результатам диагностического исследования у пациента была заподозрена пневмония. Так как пациент указал на контакт с больным, имеющим положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию, вызвана "Скорая помощь", пациент госпитализирован в инфекционный стационар, проходит обследование, - сообщает Роспотребнадзор.

Отметим, поликлиника кардиоцентра и также отделение компьютерной томографии и МРТ, где проходил осмотр больной мужчина, остаются закрытыми.

При этом в кардиоцентре продолжается и не приостанавливается экстренная и плановая госпитализация по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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