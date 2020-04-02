«Говорят, он от коронавируса помогает»: досужие слухи взвинтили цены на имбирь в Калининграде в несколько раз

Несмотря на то, что коронавирус нельзя вылечить имбирем, лимоном и чесноком, наших людей это заботит мало. Калининградцы принялись скупать эти продукты и набивать ими холодильники в надежде на профилактические меры. Повышенный спрос вызвал моментальный взлет цен. И если в Калининграде они пока еще не так сильно бьют по карманам потребителя, то в некоторых регионах России расценки выросли в десятки раз.

К примеру, 30 марта в Воронеже покупатели заметили, что корень имбиря теперь стоит по 5500 рублей за килограмм (продают его только по предзаказу и предоплате), а продавцы сообщают, что цены задрали поставщики. Ровно в десять раз. Также в соцсетях сообщалось, что в некоторых магазинах Москвы килограмм имбиря стоит 8000 рублей!

ВЗБЕСИВШИЙСЯ ИМБИРЬ

В Калининграде все пока не так страшно, но уже тревожно. Если до начала эпидемии килограмм имбиря стоил на Центральном рынке 300 рублей, то теперь – минимум 500. Есть и продавцы, которые не отпускают его меньше, чем за 800 рублей.

- У нас его из Китая везут, поэтому такие цены, - говорит один из продавцов. – Те, у кого за 500, еще не успели старые запасы продать просто, и к новым ценам стараются плавно переходить.

В супермаркетах «Спар» 1 апреля имбирь стоил без копейки 500 рублей, а в некоторых супермаркетах «Виктория» в этот день не было уже ни имбиря, ни лимонов (за день до этого килограмм имбиря стоил 329.90 рублей, а лимона - 149.90 рублей).

Зато небольшие магазинчики задрали цены, нисколько не стесняясь. Так, калининградская журналистка Мария Масальская, придя в ближайший к дому магазин «Городок», увидела, что за килограмм имбиря там просят 1513 рублей, а за килограмм лимона – 344 рублей.

- Вот, во что надо было инвестировать, - написала она на своей странице в фейсбуке.

Мария Масальская в магазине у дома и вовсе обнаружила зверские цены.Фото: Facebook

- Имбирь в магазине 1000 рэ за кг, а в овощной палатке рядом – 1800, - пишет уже другая калининградская журналистка Диляра Седова. - Больше, чем грамм золота в скупке. Золотой водой его что ли поливают?

- Ни фига себе! – пишет ей в комментариях еще одна калининградка Марина Волик. - А я еще по 270 покупала 10 дней назад. Надо было ящик брать, сейчас бы по граммам можно было банчить.

- В «Натурово» сегодня по 1000 рублей за килограмм видел, - написал журналист Максим Румянцев. - Тоже поржал... Видео с каким-то чудиком по сети ходит, где он рассказывает, что вот именно вот этот коронавирус панически боится именно имбиря, и, мол, если кусочек грызть каждые пару часов, то заразиться будет невозможно в принципе. На том видео только санитаров не хватало, чтоб в конце на него смирительную рубаху надеть.

Там же в комментариях подписчики подтвердили, что в городе запущен слух о том, что имбирь помогает от коронавируса, поэтому резко вырос спрос, а сети отреагировали поднятием цен.

ЛУК И ЧЕСНОК: ПОШТУЧНО, ДОРОГО

Что касается стоимости лимона на Центральном рынке, то 1 апреля его продавали по 30 и 35 рублей за штуку, но продавцы предупреждали, что «так дешево последний день».

О том, что лимоны начали дорожать, жители города стали подозревать еще 28 марта. Так калининградец Артур Сидоров заметил, что в магазине на улице Катина килограмм этих цитрусовых стоил 190 рублей, а потом 210.

Новые цены на лимоны и чеснок на Центральном рынке.Фото: Иван МАРКОВ

31 марта, в первый день режима самоизоляции, калининградка Екатерина Алексеевна жаловалась своим подписчикам в фейсбуке, что в ближайшем к дому магазине лимон стоит 75 рублей за штуку, а один из ее подписчиков похвастался, что купил в «Виктории» за 40 за штуку.

Чеснок также традиционно пошел в рост. На том же Центральном рынке головка китайского чеснока (его везут в Россию, в основном, оттуда) стоила 25 рублей, хотя неделей ранее была по 15. В «Виктории» предлагали «сэкономить» и купить чеснок по 299.90 рублей за килограмм.

ЗВОНОК ВРАЧУ

Правда ли, что имбирь помогает?

Ольга ДАНИЛОВА, главный внештатный врач-гастроэнтеролог минздрава Калининградской области:

- Нужно прежде всего сказать, что паника резко ухудшает общее состояние организма, снижает иммунитет! Конечно, в складывающихся обстоятельствах меры безопасности необходимы. Это и гигиена, и маски, и ограничение общения ... По поводу лимона и имбиря… Продукты, однозначно, очень полезны. Но все должно быть в меру! С проблемами органов желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы, колиты) употребление этих продуктов необходимо ограничить. По себе могу сказать: лимон могу съесть с чаем, а вот имбирь – не переношу. Зачем заталкивать в себя насильно, чтобы потом лечить обострение (долго)?

Мое пожелание калининградцам такое - больше зелени, овощей, фруктов, сбалансированного питания. Еще старайтесь хорошо высыпаться. Остановитесь, осмотритесь, и в этой ситуации сохраняйте позитив. Наша изоляция позволяет пообщаться с детьми, заняться теми делами, до которых все время не доходили руки, убраться дома. Обязательно найдите занятие.