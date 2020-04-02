2020-04-02T17:34:18+03:00
Происшествия

Калининградский студент выманил у преподавателя 450 тысяч рублей

Педагог одолжил деньги юноше, который заявил, что якобы хочет приобрести редкие нумизматические экземпляры
Игорь ОРЕХОВ
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Добрый преподаватель ради своего юного друг пожертвовал собственным кредитом.Добрый преподаватель ради своего юного друг пожертвовал собственным кредитом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Руководитель Следственного управления СКР по Калининградской области Дмитрий Бочаров взял под личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного Светлогорским межрайонным следственным отделом в отношении 17-летнего юноши. Студент одного из вузов подозревается в крупном мошенничестве.

В мае прошлого года школяр обратился к своему хорошему приятелю – 52-летнему педагогу того же учебного заведения. Преподаватель и студент познакомились еще несколько лет назад. И вот теперь младший друг просил у старшего помощи . Сообщил, что страстно увлекается нумизматикой и собирается в одну из стран Европы, чтобы приобрести там уникальные экземпляры монет. Однако средств на это отчаянно не хватает. Добрый «препод» вошел в положение питомца и ссудил ему 450 тысяч рублей. Недавно он взял кредит на личные нужды, о чем студент, возможно, и прознал.

- Для убедительности он даже предоставил потерпевшему копию залогового векселя из иностранного банка, подтверждающего финансовую состоятельность подозреваемого, - рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко. - В действительности указанный документ молодой человек распечатал из интернета.

Понятное дело, получив деньги, студиозус если и отправился куда-то, то разве что для того, чтобы весело прожигать жизнь.

Мера пресечения в отношении подследственного пока не избрана. Санкции части 3 статьи 159, которая фигурирует в документах, грозят виновному лишением свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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