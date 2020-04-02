Все резко переходим на Zoom! Как будут работать школы Калининграда в условиях самоизоляции

Неделя дополнительных каникул практически миновала, и, начиная с понедельника, 6 апреля все школьники должны быть готовы усваивать знания, оставаясь дома. В самих же образовательных учреждениях кипит работа по подготовке к переходу на дистанционное обучение.

УРОКИ ПО 30 МИНУТ

В Школе будущего (поселок Большое Исаково) давно пользуются современными технологиями, поэтому информация изложена четко.

«Уважаемые ученики и родители! – читаем на школьном сайте. - Информируем вас о переходе в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации на дистанционное обучение в электронном формате. Дистанционное образование будет организовано с использованием платформы «Российская электронная школа», программ Zoom (уроки онлайн), "ЯКласс" (учебные материалы и тестирование), "ЭлЖур" (обмен сообщениями, информирование о расписании). Кроме того, будет организована ежедневная «теплая линия» с 16.00 до 17.00. Вы сможете задать администрации и техническим специалистам любые вопросы, связанные с обучением своего ребенка».

- Первую неделю каждый день будет начинаться с классного часа, когда ученики смогут задать вопросы классному руководителю по организации дистанционного обучения, если что-то не получается, а также поделиться своими проблемами или порадовать успехами, - рассказывает директор Школы будущего Алексей Голубицкий. - Это очень важно - не только обучение, но и воспитание. Затем 3-4 урока. По рекомендациям Министерства просвещения, в формате онлайн они не должны превышать 30 минут. Педагогам необходимо поддерживать связь с родителями детей по телефону «теплой линии», выслушать все в режиме он-лайн. Мы готовы помочь технически папам и мамам. Все задачи по дистанционному обучению решаемы!

Дистанционное образование – это не проблема, а новые возможности, от которых все окажутся в плюсе, уверен директор.

- Если у кого-то нет компьютерных устройств или возможности подключения к интернету дома, прошу сообщить в "ЭлЖуре" моему заместителю Николаю Игоревичу Сычеву. Если в семье нет ноутбука – получите школьный компьютер, если отсутствует интернет, как раз закупаем флешки для модемной связи.

Родителям нужно подготовить рабочий инструмент для ребенка - компьютер, ноутбук, планшет или смартфон и организовать правильный режим учебы и отдыха. Онлайн-общение учителей с классами будет проходить в первой половине дня, работу на дистанционном уроке можно планировать самостоятельно.

В некоторых школах дистанционное обучение уже освоили.Фото: Мария ЛЕНЦ

ОПЫТ УЖЕ ЕСТЬ

А вот мнение учителя русского языка и литературы школы № 26 Калининграда Татьяны Степченко. Она замечает, что дистанционка – на самом деле не такой уж и новый вид обучения для калининградских школьников.

- Как только дети ушли на весенние каникулы, методические объединения педагогов нашей школы занялись тем, чтобы определиться, какие именно платформы, ресурсы использовать в организации дистанционного обучения. Наша задача – выбрать те платформы, которые помогут организовать этот вид обучения так, чтобы детям было интересно усваивать новые знания. С другой стороны, важно не распыляться на множество подобных ресурсов, а все-таки прийти к единому знаменателю, в итоге задействовав 2-3, не больше. Я просила детей из своего класса во время каникул протестировать несколько программ. Мне важно понять, как та или иная выглядит и со стороны учителя, и со стороны ученика. Дети всегда с охотой откликаются на подобные просьбы. И спасибо им за участие!

Администрация школы также определила круг учащихся, у кого по тем или иным причинам нет доступа в интернет, отсутствует возможность дистанционного обучения. С такими педагоги будут заниматься индивидуально.

И еще одно важное наблюдение от Татьяны Степченко. Калининградские школы не раз приостанавливали учебный процесс из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом. И в такие периоды обучение продолжается как раз дистанционно. Дети выходят в "ЭлЖур", видят задание, выполняют его, отправляют – либо учителю в "ЭлЖур", либо для контроля используются чаты, группы в соцсетях. Кроме того, в учебном процессе используются электронные учебники, программы, к предстоящим Всероссийским проверочным работам готовятся на основе прошлогодних вариантов, выложенных в сети. То есть, у детей и их родителей уже имеется опыт и понимание, что такое дистанционное обучение.

СТАТУС «ЛИЦЕЙ» ОБЯЗЫВАЕТ

Как готовятся работать по-новому в лицее № 49 Калининграда, рассказала Анна Прошкина, учитель математики, ответственная за организацию дистанционного обучения в 5-8 классах.

- Прежде всего, хочу отметить, что наш лицей готов к дистанционному обучению. Работа проходила по нескольким направлениям: внутри педагогического коллектива, на уровнях «классный руководитель – родитель», «учитель – ученик». Определены платформы, которые мы будем использовать, это "Яндекс-Учебник", Российская Электронная Школа, Учи.Ру, кроме того, учителя-предметники выбирают для работы и другие ресурсы. На днях лицей подключился к школьной цифровой платформе персонализированного образования – проекта благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Уроки будут начинаться в 9.00 – в это время ребенок должен быть дома, за рабочим столом. Расписание обычное, утвержденное с начала учебного года.

Для родителей в лицее подготовили инструкцию, где описано, в чем должна заключаться их помощь в организации дистанционного обучения. Для образовательного процесса понадобятся: устройство (ноутбук, планшет, компьютер, телефон) с выходом в интернет, веб-камера (по желанию), колонки или наушники, приложение Zoom на устройстве, которое будет использовать ребенок, и которое можно использовать при проведении классных часов, видеоконференций с участием всего класса и так далее. Нужны еще программы для просмотра веб страниц, видео, прослушивания аудио, просмотра файлов формата docx, pdf. Родителям важно убедиться, что ребенок имеет доступ к электронному дневнику, умеет открывать разделы «Дневник», «Сообщения». Если есть какие-то проблемы, родителей просят незамедлительно сообщать об этом классным руководителям.

- Теперь что мы можем предложить ученику, - продолжает Прошкина. - Работу с обучающими ресурсами (видео, презентациями, документами и другими), предложенными учителем. Никто не отменяет работу с бумажными учебниками и тетрадями. Также лицеистам будет предложено выполнение онлайн-заданий в указанные сроки по предложенным ссылкам, синхронные групповые онлайн-занятия (консультации) по предмету с использованием аудио и видео на сервисе Zoom.

Что касается средств контроля и обратной связи, то здесь выбор остается за учителем. Это может быть и тестирование онлайн, и чаты, и форумы, и отправки голосовых сообщений, и сбор фотографий работ/фотографий по email, онлайн-консультации и так далее. Во время дистанционного обучения классные руководители также будут проводить классные часы.

В своем обращении к педагогам, учащимся и родителям директор лицея Людмила Соколова сказала:

- Сложившиеся обстоятельства для всех нас новы и необычны. Отнесемся к этому как к вызову, запросу времени. Давайте будем спокойны, настроимся на результативную работу в новых условиях.

Родителям нужно подготовить рабочий инструмент для ребенка - компьютер, ноутбук, планшет или смартфон и организовать правильный режим учебы и отдыха.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОМПЕТЕНТНО

«Дистант – не приговор»

На вопросы «Комсомолки» ответил руководитель Центра информатизации образования Калининградского областного института развития образования Дмитрий Кулагин. Именно этот центр сегодня помогает школам региона настроиться на дистанционное обучение.

- Как можно оценить готовность школ региона к переходу на «дистанционку»? Какие связанные с этим проблема наиболее актуальны?

- Уровень готовности наших школ к организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий достаточно высок – в области создана вся необходимая технологическая инфраструктура (единый дневник с функцией онлайн-уроков и медиатекой образовательных ресурсов, наличие подключения к интернету в организациях, оснащенные соответствующим образом рабочие места педагогов), Регион активно участвует во всех основных проектах, связанных с цифровизацией образования, внедрены и активно используются наиболее популярные и востребованные образовательные порталы и системы дистрибуции образовательного контента. Также хотим отметить высокий уровень подготовленности учителей, необходимый опыт у них имеется

- Какие платформы школы используют чаще всего от чего зависит выбор?

- Основная платформа, которая используется сейчас школами для организации удаленного обучения – электронный дневник, в котором реализованы все необходимые функции размещения образовательных материалов и заданий, оценки их выполнения. Также активно задействуются ресурсы сторонних разработчиков, которые на период карантина бесплатно предоставляют свои ресурсы для организации обучения. Педагог сам делает выбор необходимых инструментов для организации обучения.

- Что делать тем ученикам, у кого дома нет интернета, компьютера? Много ли таких семей?

- Да, это достаточно серьезная проблема, решать которую приходится с помощью физических носителей информации. То есть организовывать изучение материала с использованием обычного учебника и распечатанных задачников. Не следует забывать о том, что перед каждым уроком ребенок должен получить четкую инструкцию по работе с этими носителями информации. Также необходимо предусмотреть все варианты обеспечения контроля освоения материала и своевременной доставки до ученика результатов вашей проверки. В этом случае требуется очень четко отработать систему доставки материалов от учителя до ученика и обратно. Может быть, это будет обычая коробочка или почтовый ящик в холле вашей школы или индивидуальные консультации с учениками, все зависит от вашей фантазии и степени ограничений в общении с учениками и их родителями.

- Что конкретно требуется от мам и пап учеников на дистанционном обучении?

- Главное – поддержать ребенка и создать для него необходимую обстановку. Учиться дистанционно очень сложно, так как школьникам приходится самостоятельно планировать занятия, выстраивать собственную траекторию освоения материала. Нет подсказок при выполнении заданий, воспринимать материал с экрана тоже не всегда легко, а в домашних условиях еще очень много отвлекающих факторов – поиграть хочется, посмотреть телевизор, из кухни идут приятные запахи… В общем, необходимо серьезно отнестись к этой форме получения образования и максимально сконцентрироваться на этом.

- Работают ли в институте горячие линии? Они только для педагогов или родителей - тоже?

- На нашем сайте создан соответствующий тематический раздел «Дистант – не приговор», где мы подробно описываем основные методические принципы и правила организации дистанционного обучения, также в этом разделе размещены контакты методистов, которые охотно ответят на все вопросы по данной тематике. Разумеется, основная целевая аудитория для нас – это педагоги и руководители образовательных организаций, однако, мы отвечаем также и на вопросы родителей, связанные с организацией дистанционного обучения. Также в круглосуточном режиме действует единая горячая линия Министерства просвещения по методической поддержке учителей и родителей: +7 (800) 200-91-85.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Не каждому по силам учиться на расстоянии

- В нашем третьем классе 33 ребенка, - написала Светлана, мама ученицы 3-го класса одной из школ Калининградской области. - Оказалось, что у всех семей есть технические средства для дистанционного обучения. Но как это будет работать, каков алгоритм - не знаем. Кстати, новую форму учебы мы освоили еще с 12 марта, когда занятия отменяли из-за ЧС с ураганом, а затем с 16 марта некоторые родители учили детей дома, пользуясь заданиями из электронного дневника.

В начальной школе онлайн-обучение через интернет может быть только под контролем родителя. Это - раз. Во-вторых, у преподавателей намного увеличилась нагрузка. Полдня они вели обычные уроки, а после обеда до ночи, проверяли работы у «дистанционников». Мало у кого есть приличные сканеры, чтобы в нужном формате показывать работы учителю по электронной почте или через соцсети. Качество снимков с мобильного телефона не выдерживает критики, поэтому проверка работ для преподавателя становится настоящим мучением.

Мы четверть доучились дома нормально, но все выполненные задания для оценки в «ручном» режиме отнесли в школу. Поэтому не думаю, что переход на домашний режим везде пройдет легко, ведь не все папы и мамы знакомы с работой на удаленном доступе, имеют необходимое образование, и могут обеспечить должное качество учебного процесса и контроль.

Хоть бы этот период длился недолго…

СОВЕТ ДНЯ

Какие рекомендации даны учителям

- В расписании дистанта должно быть больше воздуха и самоопределения учеников: управлять собственным временем — бесценный навык, пусть пробуют. Откажитесь от идеи тотального контроля.

- Четко определите для учеников временные рамки, отведенные на освоение материала и выполнение заданий. Не забывайте о том, что помимо вас онлайн-обучение реализуют и другие ваши коллеги, поэтому старайтесь не перегружать детей обилием материала для прочтения. Идеально – освоение материала и выполнение заданий одного урока должно занять у ребенка не более 45 минут – 1 часа.

- Контакт с учениками в дистанционном обучении – самое важное. Необходимо постоянно контролировать, понятна ли поставленная задача, обеспечен ли полноценный доступ к материалам обучения и т.д. Мы рекомендуем использовать групповые рассылки в электронном дневнике. Также вы вправе пользоваться для этих целей мессенджерами (Viber, Whatsapp и т.д.) и даже ресурсами социальных сетей, столь популярных среди наших школьников.

- Не забывайте о том, что график проведения занятий должен соблюдаться, и к моменту начала обучения все материалы должны быть размещены и доведены до детей. Не забывайте также и о том, что задания с открытым ответом и присланные на проверку вам материалы должны быть оценены не позднее, чем за 3 часа до начала нового занятия, иначе дети потеряют мотивацию и ощущение серьезности дистанционного урока.