Сражение за Берлин началось еще на подступах к Кёнигсбергу

БЛОКАДОЙ ОГРАНИЧИТЬСЯ БЫЛО НЕЛЬЗЯ

После завершения ликвидации 29 марта окруженной юго-западнее Кёнигсберга группировки немецких войск Ставка Верховного Главнокомандования в предвидении Берлинской операции потребовала в кратчайшие сроки разгромить Земландскую группировку противника и овладеть столицей Восточной Пруссии. Сегодня ряд историков подвергает сомнению необходимость штурма столь сильно укрепленного города. Мол, лучше было не тратить солдат в атаках, а блокировать запертые в Кёнигсберге части вермахта, которые рано или поздно сами капитулировали бы после окончания войны. В пример при этом приводят Курляндскую группировку, которая сложила оружие 23 мая 1945 года. Однако последняя находилась на большем удалении от наступавших на Берлин советских войск и вероятность удара им во фланг представлялась ничтожной. А вот из Кёнигсберга и из района Пиллау это сделать было куда проще. Имелись и другие причины.

«Восточно-прусская группировка занимала важное место в планах гитлеровского командования, - писал в своих мемуарах командующий 11-й гвардейской армией 3-го Белорусского фронта Кузьма Галицкий. - Опираясь на мощные укрепления Кёнигсберга и Земландского полуострова, она должна была приковать к себе значительные силы советских войск, не допустить их переброски на берлинское направление. Удержание военно-морской базы Пиллау и Кёнигсберга в условиях господства в это время германского флота на Балтике могло способствовать сохранению связи восточно-прусской группировки с главными силами фашистской Германии».

Впоследствии это подтвердил на допросе и комендант Кёнигсберга Отто Ляш.

- Мы должны были сковывать значительно большие силы русских, чем те, которыми располагали сами, и этим лишить возможности русское командование использовать эти войска на других оперативных направлениях — на Берлин, Прагу и так далее, - сообщил он - Сохранение Кёнигсберга было вопросом престижа Германии, поэтому для обороны были выделены крупные силы.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ НЕМЦЕВ

По данным разведки, нашим войскам противостояло от 200 тысяч до 250 тысяч солдат и офицеров противника, объединенных в группу «Земланд», которую составляли 4 армейских корпуса, войска кёнигсбергского гарнизона (4 пехотные дивизии, фактически равная каждой из них боевая группа Микоша, полицейская боевая группа Шуберта, 6 отдельных полков и 21 отдельный батальон (в том числе 8 фольксштурма), плюс несколько отдельных дивизий, часть из которых, правда, еще только формировалась. В резерве у немцев находились одна танковая и одна пехотные дивизии с самокатной бригадой. Не следовало сбрасывать со счетов остатки разгромленной у Хайлигенбайля 4-й армии вермахта, перебравшиеся через залив на Пиллауский полуостров и спешно восстанавливающие свой военный потенциал.

Впрочем, численность войск в Кёнигсберге наши разведчики, как выяснилось позже, преувеличивали. К тому же, что немецкое командование, обнаружив перегруппировку войск 3-го Белорусского фронта, пришло к выводу, что советского генерального наступления пока ожидать не стоит. И само решило организовать бросок на Кранц (современный Зеленоградск), чтобы обеспечить подвоз через порты Земланда пополнений и подготовить мощное контрнаступление. Немцы были убеждены, что русские, по образцу их действий под Хайлигенбайлем, сначала постараются ликвидировать Земландскую группировку войск, а уже потом возьмутся за Кёнигсберг. Поэтому, готовясь к боям на полуострове, вывели из города танковую и пехотную дивизии. Таким образом, оборонять Кёнигсберг осталось около 130 тысячам человек, и скорое начало штурма оказалось для противника неприятным сюрпризом.

ОБОРОНЯТЬСЯ СОБИРАЛИСЬ 4 МЕСЯЦА

На фронте протяженностью в 80 километров Кёнигсберг полукольцом охватывали 6 армий (в штурме приняли непосредственное участие 3), имевших в своем составе 18 стрелковых корпусов – по различным оценкам, это от 106, 6 тысяч до 137 тысяч человек. Советскому командованию удалось обеспечить перевес в артиллерии – 5, 2 тысячи стволов против 4 тысяч немецких, танках и самоходных орудиях – 538 против 108 и подавляющее преимущество в авиации – 2 174 против 170 боевых машин. В создавшейся ситуации немцам оставалось уповать на хорошо продуманную систему оборонительных сооружений.

«За всю войну мы еще не встречали таких укреплений, какие были созданы в Кёнигсберге» - признавался Галицкий.

Первая линия немецкой обороны - 50 километров в окружности - проходила в 6–8 км от центра города и включала 2–3, а местами 6–7 рядов траншей, 12 основных и 3 промежуточных старых форта, доты, дзоты и до 390 различных прочных убежищ. Перед ними на всей протяженности располагались противотанковые рвы шириной 6–8 и глубиной 3 метра, а на участках общей протяженностью до 10 километров - эскарпы и противотанковые надолбы. Вдобавок было оборудовано 40 километров проволочных заграждений и устроены многочисленные минные поля (в общей сложности вокруг города и непосредственно в нем немцы установили не менее 35 тысяч противотанковых и свыше 105 тысяч противопехотных мин).

Вторая линия – 80 километров протяженностью - охватывала окраины Кёнигсберга и базировалась на созданных в каменных строениях опорных пунктах, опоясанных траншеями. Улицы были перегорожены баррикадами, на перекрестках находились железобетонные огневые точки. Всего имелось 38 дотов, 25 дзотов и 214 убежищ. Естественно, и до них наступающим предстояло добираться через минные поля и замаскированные фугасы (их насчитывалось 313).

Окружность третьей линии в полутора-двух километрах от центра не превышала 10 километров, зато здесь располагались 9 старых, но еще довольно крепких фортов и цитадель с гарнизоном в несколько сот человек. Но драться немцы намеревались по всей площади города, к обороне приспособили даже местные кладбища, около 600 домов заминировали – в том числе 325 минами замедленного действия.

Позаботились и о многочисленных подземных складах боеприпасов и продовольствия, рассчитанных на не менее чем 4 месяца полноценного снабжения в условиях полной изоляции.

ПЕРЕБЕЖЧИКАМ – ВИСЕЛИЦА, УКЛОНИСТАМ - ПУЛЯ

Надеясь на крепость стен, не забывали и о стойкости духа тех, кто за этими стенами укрывался. Чтобы держать солдат и фольксштурмистов в тонусе, то и дело устраивали учебные тревоги. Чувствительным ударом по моральному духу кёнигсбергского гарнизона стало известие о разгроме Хайльсбергской группировки. Дабы отбить явно возникающее у многих бойцов желание пережить эту войну, сдавших в плен, немецкое командование пригрозило, что наказание за такую попытку будет только одно – смертная казнь. Причем в назидание всем остальным виновных, скорее, будут вешать, а не расстреливать, экономя боеприпасы. Суровые репрессии обещали и оставшимся в городе семьям перебежчиков.

Пока такие меры действовали. «В целом гарнизон Кёнигсберга не выходил из повиновения своего командования, - подтверждает Галицкий. - Что касается большинства офицеров, то они сохранили верность Гитлеру, не сомневались в возможном переломе хода войны в пользу Германии... Свою уверенность офицеры стремились внушить солдатам».

Ну а для тех, кто внушению не поддавался, было объявлено о создании при коменданте крепости сводного отряда СС, которому предписано стрелять по всем, кто попытается уклониться от предстоящего тяжелейшего боя.